Dowcip o Jobcentre zajął pierwsze miejsce na festiwalu w Edynburgu. Oceńcie go sami...

Ironiczny dowcip o tym, że najdramatyczniejszą sytuacją jest niewątpliwie bycie zwolnionym z pracy w Jobcentre, otrzymał pierwsze miejsce na festiwalu Edinburgh Festival Fringe. Zwycięzcą nagrody został były barman, który od 2010 roku jest komikiem, Adam Rowe.

Były barman, Adam Rowe wygrał główną nagrodę na Edinburgh Festiwal Fringe, gdzie opowiedział dowcip o tym, że „praca w Jobcentre niewątpliwie musi należeć do najbardziej napiętych, gdyż każdy pracownik ma tam świadomość, że, w przypadku, kiedy zostanie zwolniony, i tak musi tam przyjść następnego dnia”.

W 11. edycji festiwalu w Edynburgu Rowe otrzymał główną nagrodę na najśmieszniejszy dowcip po tym, jak zdobył aż 41 proc. głosów publiki. Były barman został komikiem w 2010 roku i zdobył już tytuł Liverpool Comedian of the Year.

Wygrywając nagrodę w Edynburgu Rowe powiedział: „Myślałem, że mój agent kłamie. Zadzwonił do mnie i powiedział, że przez tydzień nie będę mógł nikomu o tym powiedzieć, co było prawie niemożliwe. Byłem całkowicie zaskoczony wygraną, nigdy nie ubiegałem się o coś podobnego. To duże wyróżnienie i autentycznie ogromna niespodzianka”.

Zapytany o to, jak wpadł na dowcip o Jobcentre, Rowe powiedział: „W zasadzie napisałem go, gdy byłem na scenie ze swoim występem w Liverpoolu. To była praca z ludźmi, którzy ze mną zostali. Pytałem ich porównawczo, co robią w życiu. Jeden z nich powiedział, że pracuje w Jobcentre i wtedy powiedziałem dowcip, dzięki któremu teraz wygrałem nagrodę”.

