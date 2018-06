Dostawca Amazona zostawił paczkę pod drzwiami klienta. Pół godziny później... ktoś ją ukradł! [wideo]

Całe zdarzenie zostało uchwycone przez kamerę monitoringu. Widać na nim najpierw jak dostawca zostawia paczkę pod drzwiami klienta, a następnie nieznany mężczyzna podchodzi i bezceremonialnie ją zabiera.

Sytuacja uchwycona na kamerze monitoringu jest o tyle szokująca, że doszło do niej w biały dzień. Nagraniem tym podzielił się właściciel domu, do którego paczka miała zostać dostarczona - i właściwie to została dostarczona. Doręczyciel z firmy Amazon wysiadł z samochodu i w strugach deszczu poczekał chwilę aż ktoś mu otworzy. Szybko się zniecierpliwił i zostawił paczkę pod drzwiami po czym wrócił spokojnie do ciężarówki i odjechał dalej. Wszystko nagrała kamera zamontowana nad drzwiami.

Jednak pół godziny później ta sama kamera zarejestrowała mężczyznę, który wszedł na teren posesji i szybkim ruchem zabrał dostrzeżoną przez siebie paczkę. Następnie szybkim krokiem oddalił się z miejsca nie wiedząc, że jest cały czas nagrywany. Brett John Cunningham dokonał zamówienia w serwisie eBay, natomiast paczka została dostarczona przez firmę Amazon, która również świadczy takie usługi na terenie Wielkiej Brytanii.

Umieszczając film na stronie Facebookowej firmy Amazon Brett napisał: "Dziękuję ci Amazon za zostawienie mojej paczki na wycieraczce - to doskonałe miejsce dla złodzieja, który ją ukradł".

Brett twierdzi, że jedynym pocieszeniem jest fakt, że złodziej będzie raczej przybity tym, że ukradł warty 16 funtów niewielkich rozmiarów wentylator.

"Paczka sama w sobie nie była wiele warta, bo zaledwie 16 funtów. Domyślam się, że złodziej był rozczarowany kiedy ją otworzył, ale tutaj chodzi bardziej o zasady. Nawet jeśli byłbym wtedy w domu, to nie miałbym szansy otworzyć dostawcy, ponieważ po zapukaniu do drzwi bardzo szybko się zniecierpliwił i odszedł" - powiedział Brett.

Brytyjczyk wysłał nagrany film na policję, ale póki co nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Policja w West Midlands stwierdziła, że w ich systemie żadnej informacji powiązanej z tą kradzieżą.