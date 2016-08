Dofinansowanie dla firmy, czyli jak zdobyć kapitał na rozwój

Rozpoczynając działalność gospodarczą dobrze jest posiadać pewne środki finansowe na pokrycie pierwszych kosztów. W zależności od profilu działalności koszty mogą być róźne, ale zazwyczaj chodzi przede wszystkim o opłacenie rachunków związanych z dzierżawą nieruchomości lub lokalu, zakup wyposażenia czy jakieś wydatki na marketing i reklamę. Większość z tego rodzaju kosztów ponosi się jeszcze zanim firma zostanie formalnie zarejestrowana.

W Wielkiej Brytanii możemy skorzystać z wielu opcji finansowania. Poza standardowym kredytem czy pożyczką w banku można przyciągnąć zewnętrznych inwestorów, albo postarać się o dofinansowanie z wielu programów rządowych.

Pożyczka / kredyt w banku

Zanim skorzystamy z tej opcji należy dokładnie przejrzeć wszystkie oferty jakie są dostępne na rynku. Decydującym elementem w uzyskaniu jakichkolwiek pieniędzy jest historia kredytowa. Stanowi ona podstawę oceny przez bank naszej zdolności kredytowej oraz gwarantuje w pewnym stopniu wypłacalność. Oceny można dokonać w systemie punktowym Credit Score, dzięki czemu poznamy naszą wiarygodność jako kredytobiorca. Ilość uzyskanych punktów będzie stanowić przełożenie na wysokość możliwej pożyczki.

System punktowy Credit Score podczas określania zdolności kredytowej bierze pod uwagę informacje, które są dostarczane bezpośrednio przez osobę aplikującą o pożyczkę oraz te, które bank już posiada, jeśli wcześniej ubiegano się o jakikolwiek kredyt lub kredyt był już udzielany.

Dofinansowanie oraz granty

Grant stanowi sumę pieniędzy, którą trzeba przeznaczyć na jakiś konkretny projekt lub cel. Tego typu dofinansowanie ma charakter częściowy i zazwyczaj jest to pomoc bezzwrotna. Pieniądze na określone cele biznesowe mogą być wypłacane z wielu źródeł, jak choćby rząd Wielkiej Brytanii, Unia Europejska, Business Gateway, Business Enterprise czy organizacje pozarządowe lub charytatywne.

Dofinansowanie z Grantów może pokryć nawet do 60 procent kwoty przewidzianej na inwestycję. Oznacza to jednocześnie, że pozostałe 40 procent trzeba pokryć z własnej kieszeni. Pomoc rządowa nie zamyka się jedynie na przekazaniu pieniędzy. Do tego dochodzą także specjalistyczne porady, informacje oraz szkolenia. Aby uzyskać tego typu dofinansowanie należy spełnić ściśle określone kryteria kwalifikacji.

Lokalizacja – każdy region dysponuje określoną ilością i rodzajem grantów co może być uzależnione choćby wysokością stopy bezrobocia na danym obszarze

Rozmiar – uzyskać dofinansowanie można tylko wtedy, gdy biznes jest odpowiedniej wielkości. Jednym z wyznaczników może być np. liczba pracowników

Sektor działalności – granty mogą być dostępne jedynie dla konkretnych sektorów działalności

Cel wydatkowanych środków – granty przyznawane są często na z góry określone cele, jak choćby zakup sprzętu czy wyposażenia biurowego

Granty dostępne w Wielkiej Brytanii:

LearnDirect Scotland for Business

R&D Tax Reliefs

The Prince’s Trust

Business Enterprise

Seed Funds oraz Business Angels



Kolejną dobrą formą na dofinansowanie biznesu są fundusze zalążkowe (seed funds) oraz aniołowie biznesu (Business Angels). Można tutaj uzyskać finansowanie dla przedsięwzięć, które są jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, choć zdarzają się inwestycje na dalszych etapach. Pomoc może polegać też na doradztwie w procesie pozyskania kredytu wejścia na giełdę.

Dużym plusem tego rozwiązania jest fakt, że nie występuje tutaj ograniczenie związane z sektorem działalności, a pod uwagę brane są zazwyczaj projekty mające dużą szansę na rozwój. Największą szansę na pozyskanie finansowania mają projekty innowacyjne z potencjałem skali – międzynarodowej lub globalnej. Współpraca z funduszami zalążkowymi i aniołami biznesu wiąże się jednak zazwyczaj z zawiązaniem spółki lub oddaniem częśći udziałów w swoim przedsiębiorstwie.

Organizacje zrzeszające Business Angels w Wielkiej Brytanii to:

UK Business Angels Association

Business Angels

Każda firma potrzebuje dostawców usług, podwykonawców i partnerów. Oferty małych przedsiębiorców znajdziesz na: www.strefa.co.uk