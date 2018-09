Dawanie dzieciom klapsa w domach powinno być zakazane, twierdzą brytyjscy psychologowie

Brytyjscy psychologowie dziecięcy twierdzą, że karcenie dzieci za pomocą klapsów powinno być całkowicie zakazane i karane. Lekarze uważają, że zostawia to trwały ślad w psychice dzieci.

Związek zawodowy lekarzy psychologów wezwał władze Wielkiej Brytanii do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania kar cielesnych przez rodziców. Dotyczyć on ma także prywatnych domów, a nie tylko publicznych placówek oświatowych. Obecnie w szkołach stosowanie takich kar jest zabronione, ale rodzice mają prawo dać przysłowiowego klapsa lub inną karę cielesną swoim dzieciom w swoich własnych domach. Przepisy stanowią jednak, że kara musi być rozsądna i adekwatna do przewinienia.

Psychologowie twierdzą, że istnieją lepsze sposoby na nauczenie dziecka tego co jest dobre, a co złe.

"Bicie dzieci zostawia trwały ślad na ich psychice i wprowadza agresywny model zachowania. Dziecko uczy się wtedy, że stosowanie przemocy jest w porządku. Na świecie jest już 60 krajów, które całkowicie zakazały stosowania kar cielesnych. Są to między innymi Szwecja, Irlandia, Hiszpania, Niemcy i Portugalia. Teraz nadszedł czas, aby taki zakaz wprowadzić w Wielkiej Brytanii i musi on dotyczyć także prywatnych domów" - powiedział John Drewicz, członek stowarzyszenia psychologów w Wielkiej Brytanii.

Do wprowadzenia zakazu przygotowuje się także Walia, której rząd obecnie pracuje nad adekwatnymi karami dla rodziców stosujących przemoc wobec swoich dzieci. Jednak przeciwnicy wprowadzania zakazu twierdzą, że może doprowadzić on do sytuacji, w której rodzice w świetle prawa staną się przestępcami.

Psychologowie twierdzą, że w momencie stosowania siły przez rodzica, zmienia się aktywność mózgu dziecka. W przyszłości prowadzić to może do pogorszenia się relacji między rodzicem a dzieckiem oraz do zwiększenia się poziomu agresji u niego. Za wprowadzeniem zakazu opowiada się także największy w Wielkiej Brytanii związek zawodowy nauczycieli.

Dr Mary Bousted powiedziała, że rodzice mają prawo do samodzielnego ustalania pewnych granic tego co jest dobrym, a co złym zachowaniem.

"Jednakże naszą rolą jest ochrona dzieci przed przemocą. Nie mówimy rodzicom jak mają wychowywać własne dzieci, ale mówimy, że w 2018 roku bicie dziecka w złości i uważanie tego za środek wychowawczy jest złe" - powiedziała Bousted.