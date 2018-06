David Davis: Unia Europejska sama strzela sobie w stopę, żeby sprawdzić, czy broń działa

Fot. Getty

W ostrych słowach David Davis skomentował groźbę Komisji Europejskiej dotyczącą wykluczenia Wielkiej Brytanii z systemu Galileo. Brytyjski minister ds. Brexitu stwierdził, że „Unia Europejska sama strzela sobie w stopę, żeby sprawdzić, czy broń działa”.

Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo działa od grudnia 2016 r. Galileo to własna, unijna konstelacja satelitów globalnego pozycjonowania, która zapewnia krajom wspólnoty niezależność od innych sieci tego typu– amerykańskiej GPS, chińskiej BeiDou i rosyjskiej GLONASS.

Wykluczenie Wielkiej Brytanii z systemu Galileo może nie tylko pozbawić Brytyjczyków na jakiś czas dostępu do systemu nawigacji o większej precyzji niż GPS (po Brexicie UK będzie mogła przystąpić do programu odpłatnie, na takiej samej zasadzie co Norwegia i Szwajcaria), ale może też pozbawić kontraktów wiele brytyjskich firm. Co do zasady bowiem zakupy przeprowadzane w programie Galileo finansowane są z budżetu UE i w związku z tym mogą być dokonywane jedynie w krajach członkowskich wspólnoty. Dla wielu zatem brytyjskich firm, które podpisały kontrakty opiewające na dziesiątki milionów euro, Brexit będzie oznaczał wstrzymanie realizacji tychże kontraktów.

