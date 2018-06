Czy w Wielkiej Brytanii zostanie wprowadzone prawo szariatu? Poznajcie prawdę o muzułmańskich sądach

Oficjalnie w Wielkiej Brytanii istnieje od 30 do 80 sądów muzułmańskich, jednak ich rzeczywista liczba nie jest znana. Krytycy uważają, że sądy te pogłębiają tylko izolacje muzułmanów mieszkających na Wyspach.

Jeden z reporterów brytyjskiego dziennika "Daily Mail" spędził cały dzień wewnątrz jedno z sądów szariatu, który działa na terenie Wielkiej Brytanii. To, co uderza na samym początku, to opowieści muzułmańskich kobiet, które są bite przez mężów je okłamują, zdradzają i wpadają często w uzależnienie od narkotyków. Jedna z kobiet oskarżyła nawet swojego małżonka o molestowanie niemowlęcia - własnego dziecka.

Muzułmańskie kobiety muszą zapłacić 300 funtów opłaty za ich sprawę, która toczy się przed sądem muzułmańskim. Wtedy sprawa poniewieranej przez męża kobiety trafia przed trójkę sędziów, którzy mogą orzec o rozejściu się małżonków. Problem takich sądów polega na tym, że prawie połowa kobiet, które się do nich zwracają nie zna języka angielskiego, a nieco ponad 20 proc. zna podstawy języka. Dlatego łatwiej im jest przedstawić swoje sprawy w swoich językach.

Innym problem jest fakt, że nikt tak na prawdę nie wie ile w Wielkiej Brytanii funkcjonuje sądów muzułmańskich, ponieważ są one owianą dziwną tajemnicą. Niektóra badania, tak jak te przeprowadzone przez Uniwersytet w Reading mówią o około 30 takich sądach. Natomiast think-thank Civitas twierdzi, że jest ich około 85.

O sądach muzułmańskich wiadomo tyle, że rozrastają się one wraz z powiększaniem się społeczności islamskiej w Wielkiej Brytanii. W mieście, w którym muzułmanów jest dużo taki sąd najprawdopodobniej działa. Krytycy funkcjonowania islamskich sądów religijnych opierających się o prawo szariatu twierdzą, że ich istnienie sprawia, że społeczność muzułmańska izoluje się od życia społecznego w Wielkiej Brytanii.

Jak pisze "Daily Mail", te obawy nie są bezpodstawne. Brytyjski dziennik twierdzi, że "2,8 mln muzułmanów żyjących w Wielkiej Brytanii korzysta z sądów szariatu, które zwoływane są w meczetach, a nawet w prywatnych domach" wyznawców Allaha. Czym więc tak na prawdę jest prawo szariatu?

Przede wszystkim mówiąc o prawie szariatu należy odrzucić wszystkie zasady istnienia prawa europejskiego, które jest ( i było) spisane księgach. Prawo szariatu jest zbiorem norm, zachowań określających poprawność religijną, społeczną i obyczajową. O tym co jest dozwolone czyli halal lub zabronione czyli haram, decydują osoby uczone w świętych księgach islamu. Osoby te, czyli sędziowie lub teolodzy powołują się i interpretują zapisy Koranu i przypowieści z życia Mahometa - hadisów.

Trzeba też pamiętać, że z uwagi na fakt, że świat muzułmański stanowi ponad 1,5 mld wyznawców, to nie istnieje jedno odgórne prawo szariatu. Interpretacje świętych ksiąg i pism mogą być odmienne i zależą w dużej mierze od konkretnego teologa czy sędziego. Prawo szariatu, które jest bardzo niejednoznacznie jednocześnie jest w pełni wystarczające dla religijnych muzułmanów. Osobom tym wystarczy zawarcie małżeństwa zgodnie z tym prawem i nie poczuwają się oni do informowania o tym fakcie brytyjskiego urzędu stanu cywilnego. Takich przykładów jest o wiele więcej, ponieważ tak jak to było wspomniane wcześniej, w Wielkiej Brytanii żyje obecnie prawie 3 mln osób wierzących w Mahometa i Allaha.