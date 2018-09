Czy Polak wystąpi w ekranizacji "Wiedźmina"? Po castingu w Warszawie to BARDZO możliwe

Fot: CD Projekt RED

Czy zobaczymy polskich aktorów w netflixowej ekranizacji przygód Geralta z Rivii? Jest to więcej, niż prawdopodobne!

Nie da się ukryć, że polscy fani zarówno literatury fantasy, jak i gier komputerowych wręcz z zapartym tchem śledzą prace na serialową werską "Wiedźmina". Bohater wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego dzięki grom wyprodukowanym przez studio CD Projekt RED stały się globalną marką kojarzoną z naszym krajem. I trudno się temu dziwić! Obok znakomitej wódki, muzyki Chopina i Jana Pawła II na spółkę z Lechem Wałęsą "Witcher" jest naszym najlepszym materiałem eksportowym.

Obecnie trwają prace nad kompletowanie obsady. Wiemy już, że w rolę Geralta z Rivii w adaptacji, która powstaje dzięki Netflixowi, wcieli się Henry Cavill, amerykański aktor znany szerokiej publiczności z roli Supermana. Całkiem niedawno w całym internecie zawrzało, gdy pojawiły się informacje jakoby Ciri miała zagrać kobieta czarnoskóra, pochodząca z Azji lub reprezentująca inne mniejszości etnicze. Dodajmy, że wiadomość ta nigdy nie została potwierdzona oficjalnie. Żadne decyzje w tym temacie jeszcze nie zapadły.

Natomiast oficjalnie wiadomo, że także w Polsce szukani są aktorzy, którzy mogliby zagrać w "Wiedźminie". Potwierdziła to na swoim Twitterze Sophie Holland, dyrektorka castingu. Wraz ze swoim zespołem pojawiła się w Warszawie i przeprowadziła szereg rozmów. Teraz, ma wrócić do Londynu, aby wraz z showrunnerką projektu Lauren S. Hissrich przeprowadzić kolejny etap rekrutacji.

Thanks for having us Warsaw!! See you again soon. Next stop London with the divine @LHissrich#TeamWitcher@fayetimby#Casting#Auditions