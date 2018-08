Czy monety jedno i dwu pensowe znikną z obiegu? Ich brak "nie spowoduje podwyższenia cen"

Znów mamy do czynienia z prawdziwą gratką dla kolekcjonerów. Wskutek błędu popełnionego w państwowej mennicy do obiegu trafiły niedawno unikatowe, „wadliwe” jednofuntówki, których cena już przekroczyła...

Pewnej starszej kobiecie silnik samolotu pomylił się z Fontaną di Trevi w Rzymie, do której turyści często wrzucają monety na szczęście. Kobieta tuż przed lotem wrzuciła do silnika kilka drobnych moment...

To już 20 lat od wprowadzenia płacy minimalnej. Czy powinna być wyższa?

Choć z wielu stron dochodzą głosy, że płaca minimalna w Wielkiej Brytanii powinna być podwyższona do 10 funtów za godzinę, to nie ma pewności, co by to w rzeczywistości przyniosło.