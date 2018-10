Czy imigranci z UE będą mogli przyjeżdżać na Wyspy do pracy po Brexicie? Jak będzie wyglądała nowa polityka imigracyjna?

Do Brexitu pozostało zaledwie sześć miesięcy, jednak nadal brytyjski rząd nie opublikował konkretów dotyczących nowej polityki imigracyjnej. W ubiegłym tygodniu jednak, gdy trwała konferencja konserwatystów, Theresa May opublikowała założenia systemu imigracyjnego po opuszczeniu UE.

Na początku ubiegłego tygodnia świat obiegła wiadomość o tym, że - zgodnie z nową polityką imigracyjną - po Brexicie imigranci z Unii Europejskiej będą traktowani tak samo, jak imigranci spoza niej, a ograniczenia w dostępie do brytyjskiego rynku pracy nie będą dotyczyć jedynie wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Mimo że nadal czekamy na publikację konkretów związanych z nowym systemem imigracyjnym w tzw. Białej Księdze, która ma ukazać się pod koniec tego roku, głos postanowili już zabrać specjaliści ds. prawa imigracyjnego. Uche Uwaezuoke z Immigration Advice Service postanowił nakreślić obraz tego, jak brytyjski system imigracyjny może wyglądać po Brexicie (na podstawie dotychczasowych informacji).

Ilu imigrantów z UE pracuje w Wielkiej Brytanii?

W tym roku mieliśmy do czynienia z największym spadkiem pracowników z Unii Europejskiej na Wyspach od 1997 roku - według ONS. W sierpniu w Wielkiej Brytanii pracowało 2.3 miliona obywateli krajów UE, co stanowi spadek o 86,000 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Imigranci z UE stanowią od 4 do 30 proc. wszystkich pracowników w różnych sektorach brytyjskiej gospodarki. Zamiary brytyjskiego rządu odnośnie zmniejszenia salda migracji do dziesiątek tysięcy nadal nie zostały osiągnięte, jednak każdego roku zbliżają się coraz bardziej do założonego celu.

Financial Times: „Imigranci z UE po Brexicie powinni przygotować się na najgorsze”

Koniec swobodnego przepływu osób - początek wiz

Theresa May zapowiedziała, że wraz z Brexitem przestanie obowiązywać prawo do swobodnego przepływu osób na terenie UK. Oznacza to, że imigranci z UE, którzy będą chcieli podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, będą musieli ubiegać się o pozwolenie lub wizę.

Plan torysów na zmniejszenie salda migracji nie idzie jednak w parze z zapotrzebowaniem na brytyjskim rynku pracy na pracowników z Unii Europejskiej. Wiele firm będzie po Brexicie miało problem z doborem pracowników. Aby sobie z tym problemem poradzić, brytyjski rząd usunął ograniczenia w przyjmowaniu do pracy w służbie zdrowia imigrantów z UE. Jednak problem w innych branżach nadal nie został zażegnany. Zwiększa się jednak napływ imigrantów z krajów spoza UE. Zgodnie z danymi ONS o 74,000 wzrosła liczba obcokrajowców spoza Unii pracujących w UK.

Czy imigranci z UE będą mogli przyjeżdżać na Wyspy do pracy po Brexicie?

Home Office poinformowało, że priorytetowo będą traktowani na brytyjskim rynku pracy wysoko wykwalifikowani imigranci z UE. Trudności w dostępie do brytyjskiego rynku pracy będą mieć natomiast słabo wykwalifikowani imigranci z UE. Zgodnie z założeniem będą oni tak samo traktowani jak obcokrajowcy spoza Wspólnoty, czyli zostaną objęci m.in. wymogiem zarobków nie mniejszych niż 30,000 funtów rocznie. Co jednak istotne - obecnie funkcjonuje program dla imigrantów między 18. a 30. rokiem życia, którzy mają dostęp do brytyjskiego rynku pracy przez okres pierwszych dwóch lat pobytu na Wyspach, gdy mają oszczędności w wysokości przynajmniej 1,,890 funtów. Brytyjski rząd zastanawia się, czy nie objąć tym programem także imigrantów z UE po Brexicie.

Co stanie się z imigrantami z UE żyjącymi obecnie w Wielkiej Brytanii?

Zgodnie z zapowiedzią Home Office imigranci z UE żyjący obecnie na Wyspach będą musieli w okresie przejściowym aplikować o status osoby osiedlonej (settled status), aby nadal móc mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii legalnie. Home Office zapewnia, że osoby aplikujące otrzymają niezbędną pomoc urzędników i uzyskanie statusu będzie dla nich jedynie formalnością. Aplikować będzie można także przez Internet, co ma znacznie usprawnić i przyspieszyć cały proces. Niestety konieczne będzie przy składaniu wniosku uiszczenie opłaty w wysokości 65 funtów dla osoby dorosłej i połowę tej ceny dla dziecka. Zgodnie z szacunkami Home Office będzie musiało rozpatrzyć ponad 3 miliony wniosków o settled status, gdyż tyle właśnie imigrantów z UE żyje obecnie na Wyspach.