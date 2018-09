Czy Brexit wpłynął na podjęcie przez Polaków decyzji o powrocie do kraju?

Kiedy opublikowano wyniki referendum w czerwcu 2016 roku, wszystko w Wielkiej Brytanii się zmieniło. Nagle okazało się, że Polacy oraz inni imigranci nie są częścią brytyjskiego społeczeństwa. Czy Brexit faktycznie wpłynął na podjęcie przez nich decyzji o powrocie?

Na jednej z grup na Facebooku pojawiło się ciekawe pytanie jednej z internautek, która zapytała się Polaków, czy to Brexit wpłynął na podjęcie przez nich decyzji o powrocie do Polski. Zdania innych użytkowników były podzielone.

Niektórzy z nich, jak na przykład Jakub, twierdzili stanowczo, że Brexit nie wpłynął na podjęcie takiej decyzji i dziwił się, że wszyscy Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii zaczęli się bać o swoją przyszłość w tym kraju. Jednak szybko znalazły się osoby mające inne spojrzenie na tę sytuację. Użytkownik Miras opisał pokrótce swoje doświadczenia związane z Brexitem, które są nieco inne.

"Wielu z nas mieszka tutaj ponad 10 lat, pracuje płaci podatki, wychowuje dzieci i kupiło domy. Każdy myślał, że jest częścią społeczeństwa, a Brexit pokazał, że tak nie jest, że jesteśmy tylko emigrantami potrzebnymi do pracy i staliśmy się jakąś rzeczą w negocjacjach z Unią. Nagle się okazało, że 9 z 11 Anglików, z którymi pracuję było za Brexitem, bo chcą odzyskać swój kraj itd. Ich nie obchodzi nasz los. Na przykład, mój sąsiad nic nie ma do nas Polaków, ale odkąd jesteśmy jego rodzina ma problemy ze znalezieniem pracy - tak mi powiedział itd."

Do dyskusji włączyła się także Ewa, która zauważyła, że to, jak Polacy są traktowani przez Brytyjczyków, zależy tylko od nas samych.

"Wszystko zależy od nas samych jak nas traktują, jeśli nie integrujemy się z lokalną społecznością zawsze będziemy wyalienowani. Trzeba wiele im Anglikom wiele tłumaczyć, chociażby kłamstwa przed Brexitem, że przyjeżdżamy tu np. się leczyć i tym podobne bzdury".

Inni użytkownicy zwracali uwagę, że jednak Brexit nie ma wpływu na podjęcie decyzji o powrocie do Polski. Jeden z uczestników dyskusji, który zajmuje się właśnie przeprowadzkami twierdzi, że większość jego klientów wraca, ponieważ przez lata pracy w Wielkiej Brytanii zaoszczędzili tyle pieniędzy, że wybudowali dom w Polsce.

Trzeba jednak przyznać, że pojawia się wiele postów, których autorzy twierdzą, że w tym momencie czują się traktowani przedmiotowo przez obie strony.

"Brexit pokazał, jak bardzo jesteśmy częścią społeczeństwa i jak bardzo sie z nami liczą. Po 12 latach pracy, płacenia podatków i kupna domu jestem teraz z moją rodziną tylko rzeczą w ich negocjacjach".

