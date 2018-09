Czarne chmury nad funtem - polityczny chaos źle wróży notowaniom GBP

Negocjacje w sprawie Brexitu pogrążyły funta - kurs brytyjskiej waluty zanotował rekorodwe spadki w ostatnim czasie. W stosunku do amerykańskiego dolara zaliczył największy spadek w ciągu jednego dnia od ponad roku - miało to miejsce jeszcze w piątek, a w poniedziałek wcale nie było lepiej.

Co prawda dzisiaj GBP się już nieco odbił - momentami kurs w relacji do PLN na rynkach Forex sięgnął 4.8060 - ale prognozy dla wyspiarskiej waluty nie są dobre. Po nieudanym, z perspektywy Londynu, szczycie w Salzburgu nietrudno sobie wyobrazić czarny scenariusz dla UK. Sytuacja premier Theresy May nie jest najmocniejsza, a ewentualna walka o władzę w Partii Konserwatywnej jest bardzo możliwa. Pojawienie się na Downing Street 10 nowego szefa rządu może zadziałać niczym efekt domina i przyczynić się do twardego Brexitu, co oznaczałoby prawdziwą katastrofę dla funta.

Funt brytyjski w impasie. Szterlinga osłabia zwiększające się ryzyko braku umowy ws. Brexitu

Jak się miewa brytyjski funt obecnie? W stosunku do euro kurs utrzymuje się na poziomie 1.1163, a w relacji do amerykańskiego dolara - 1.3152. Mogło być gorzej - zdają się mówić specjaliści od rynków walutowych, bo zarówno USD, jak i EUR idą w górę. "Podczas wczorajszego popołudniowego handlu mieliśmy zauważalne umocnienie się euro, a EUR/USD przekroczył poziom 1,1800. Była to reakcja na wystąpienie Mario Draghiego w Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego" - czytamy na specjalistycznym portalu Cinkciarz.pl.

"W tym momencie trudno więc przewidzieć jakikolwiek pozytywny scenariusz rozwoju sytuacji dla funta" - komentuje dla portalu Interia Marcin Lipka, główny analityk finansowy Cinkciarz.pl. "Każde działanie zarówno opozycji jak i partii rządzącej generuje dodatkowe ryzyka dla brytyjskiej gospodarki. Obecnie więc jedynie wyciągniecie ręki ze strony Brukseli i zgoda na kompromis zaburzający ideę wspólnego rynku mógłby ratować sytuację. Biorąc jednak pod uwagę przebieg szczytu w Salzburgu jest to bardzo mało prawdopodobne."

Po Brexicie na Wyspy będzie przyjeżdżać nawet 80 proc. imigrantów z UE mniej niż dotychczas!



Wniosek? Już samo widmo Brexitu w wersji "no-deal" będzie nadal osłabiać funta, a twarde wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty może spowodować, że GBP straci w ciągu roku nawet do 30 groszy w relacji do PLN.