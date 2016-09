Co się zmieni, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską?

Steve Peers będący profesorem prawa na uniwersytecie w Essex podał warunki, na jakie będzie musiała przejść Wielka Brytania, jeśli referendum w sprawie członkostwa w UE wypadnie na korzyść eurosceptyków.

Oto dziesięć zmian, z którymi Brytyjczycy będą musieli się pogodzić:

1. Podróżowanie po Europie

Brytyjczycy, którzy będą chcieli się dostać do jakiegokolwiek kraju w Europie, będą musieli przejść uciążliwą kontrolę paszportową. Chyba że Wielka Brytania zgodzi się na zachowanie zasady swobodnego przepływu osób.

2. Wyjazd do innego kraju europejskiego do pracy i na dłuższy pobyt

Obywatele Wielkiej Brytanii obecnie udają się bez problemu do innych krajów Unii. Jeśli jednak Brytyjczycy zdecydują się w referendum na opuszczenie Wspólnoty, będą musieli jednocześnie przyjąć bardziej restrykcyjne zasady w przypadku uzyskania pozwolenia na pracę, założenia biznesu czy studiowania poza UK. W tej chwili ponad dwa miliony Brytyjczyków mieszka poza swoim krajem ojczystym w Europie.

3. Kupno drugiego domu

Kraje europejskie mogą zakazać brytyjskim obywatelom kupna drugiej nieruchomości, a tych mieszkających już w swoich posiadłościach w krajach Unii mogą obciążyć wyższymi podatkami, ponieważ zasada swobodnego przepływu osób nie dotyczyłaby już Brytyjczyków.

4. Prawa konsumenta

Prawo unijne zapewnia zwrot pieniędzy lub innego rodzaju zadośćuczynienie konsumentom – np. w przypadkach wadliwych produktów, nieuczciwych zasad umowy czy nawet lotów, które są opóźnione czy odwołane. Brytyjczycy stracą to prawo po wyjściu z UE.

5. Handel z Europą

Niektóre zawody związane z handlem europejskim mogą zostać zlikwidowane, w zależności od tego, czy nowe warunki z Unią zagwarantują istnienie obecnych zasad i dostęp do europejskiego rynku.

6. Handel z resztą świata

Wielka Brytania będzie musiała zastąpić umowy handlowe z krajami europejskimi umowami z państwami spoza Unii, takimi chociażby jak Korea. Z drugiej strony po odłączeniu się od Wspólnoty, Wielka Brytania będzie miała pełną dowolność w zawarciu układu handlowego z Chinami, z którymi UE nie ma zawartych umów.

7. Kwestie rodzinne, alimenty i rozwód

Unia Europejska pozwala na egzekwowanie zapłaty alimentów oraz ułatwia procesy rozwodowe, podobnie pozwala na sprawniejsze rozwiązywanie spraw związanych z porwaniami dzieci. Po odłączeniu się od UE Wielka Brytania nie będzie mogła już korzystać z tych udogodnień.

8. Płaca, urlopy, urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie

Prawo UE gwarantuje pracownikom prawa w takich kwestiach jak urlop macierzyński, tacierzyński, płatny urlop, czy masowe redukcje etatów. Najprawdopodobniej po wyjściu z UE będzie wywierana presja na zachowanie tych praw.

9. Czyste plaże i środowisko

Unia wymaga od państw europejskich zachowania ustalonych standardów w sprawach takich jak utrzymanie czystości plaż, emisji spalin, publicznego dostępu do informacji o stanie środowiska. Zmiany pojawią się także w tych kwestiach.

10. Przestępczość

Unijne ustalenia, takie jak Europejski Nakaz Aresztowania sprawiają, że łatwiej ścigać przestępców na terenie Europy. Brexit przyczyni się jednak do powrotu do uciążliwych i mało efektywnych metod kooperacji między organami ścigania. Np. wiele krajów europejskich może odmówić ekstradycji swoich obywateli do UK.