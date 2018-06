Co przyniesie kolejny tydzień? Zobacz nasz horoskop tygodniowy

Choć tydzień ma tylko siedem dni, to w ciągu takiego czasu może się wiele wydarzyć. Dowiedz się zatem co cię czeka w nadchodzącym tygodniu!

Baran

Słowiański horoskop na czerwiec 2018

Zbliżający się tydzień przyniesie baranowi większą opiekę planet, dlatego barany podreperują swoje zdrowie. Siłę i witalność najlepiej będzie wykorzystać w pracy, ponieważ będzie nieco więcej zajęć i tym samym większych oczekiwań. Potężny Jowisz dostarczy także ciekawych znajomości nie tylko zawodowych, ale i prywatnych. Jeśli baran jest w związku, to powinien zadbać bardziej o swoją drugą połówkę, żeby poczuła się doceniana.

Byk

W kolejnym tygodniu byk znajdzie się pod dobrotliwą opieką wenus. Odbije się to przede wszystkim na sprawach miłosnych, które niemalże całkowicie pochłoną byka, ale to nic! W końcu zbliża się lato, a to doskonały czas na znalezienie nowej miłości! Zawodowo byk będzie musiał nieco więcej pracować przed planowanym i tak upragnionym urlopem.

Bliźnięta

Praca, praca i jeszcze praca! Bliźnięta w kolejnym tygodniu wreszcie będą mogły zbierać owoce swojego poświęcenia zawodowego. Jednak niech dadzą się zwieść i nie osiądą na laurach, ponieważ lepsze wyniki w pracy poskutkują większymi oczekiwaniami. Nie ma jednak co płakać, ponieważ czekają także gratyfikacje finansowe. Zmęczone po pracy bliźnięta będą mogły znaleźć pocieszenie u swojego partnera, który okaże się nadwyraz wyrozumiały i współczujący.

Rak

Dla raka następny tydzień zacznie się spokojnie i leniwie. Ambitne plany odłożone zostaną na bok, a rak zajmie się błogim nieróbstwem. Jeśli czekają cię z tego powodu jakieś kłopoty, to możesz śmiało się zwrócić o pomoc do znajomych, którzy okażą się bardzo wpływowi. Zmobilizowany do działania rak pod koniec tygodnia spędzi czas na spotykaniu się z przyjaciółmi oraz na randkowaniu. Warto korzystać z tego czasu, ponieważ stres nadejdzie bardzo szybko.

Lew

Lwa czeka ważna rozmowa, która da mu wiele do myślenia. Lew, który w przyszłym tygodniu znajdzie się w kłopotach będzie musiał polegać na opinii innych, dlatego powinien być mimo wszelkich stresów spokojny i uprzejmy. W końcu pod koniec tygodnia sprawy zawodowe zostaną uporządkowane, a lew będzie mogł skupić się na życiu miłosnym, które szybko zapuka do jego drzwi.

Panna

Panna powinna od przyszłego tygodnia zadbać bardziej o swoje zdrowie i kondycje. Pomoże jej w tym nieoczekiwana znajomość, która zmotywuje pannę do takiego właśnie działania. W pracy panna może liczyć na letnie rozluźnienie dzięki, któremu kolejny tydzień będzie bezstresowy. Da to pannie możliwość skupienia się na przyjemnościach i poznawaniu nowych osób. Warto przy tym podtrzymywać przyjaźnie, ponieważ w niedalekiej przyszłości mogą być one pannie bardzo pomocne.

Waga

Wagi powinny przygotować się na tydzień pełen fajerwerków i niespodzianek. Nie wszystkie będą miłe, ale jeśli waga podejdzie do nich rozważnie i nie da się ponieść emocjom, to mogą się one nawet przysłużyć wadze. Warto wykorzystywać każdą okazję służącą rozwojowi w pracy i w życiu osobistym. Waga, która jest w związku może liczyć na wsparcie swojej drugiej połówki, ale nie powinna zapominać o tym, żeby okazać jej to samo.

Skorpion

Skorpion w przyszłym tygodniu powinien skupić się na rodzinie. Zadzwoń do rodziców i rodzeństwa i dowiedz się co u nich słychać. Pamiętaj o nich, ponieważ może okazać się, że będą potrzebowali pilnej pomocy, a wtedy nie odmawiaj! Koniec tygodnia będzie bardzo ciekawy, ponieważ ktoś może ci zaproponować wspólny wyjazd, albo imprezę. Z tych zaproszeń warto skorzystać, ponieważ później skorpion skupi się na pracy i domowych obowiązkach.

Strzelec

Od przyszłego tygodnia strzelec będzie w fantastycznej formie, będzie silny i zdecydowany w działaniu. Wiele ważnych decyzji będzie zależało od strzelca, ale okaże się, że jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. W środku tygodnia może odezwać się do strzelca stary znajomy z ciekawą propozycją, którą należy wysłuchać i przeanalizować w spokoju. Intuicja będzie dobrze podpowiadała i można jej posłuchać.

Koziorożec

W przyszłym tygodniu na koziorożca największy wpływ będzie miał Jowisz, który przyniesie mu wiele przykrych zadań. Warto jednak będzie podjąć trudy, ponieważ zostanie wynagrodzone pod koniec tygodnia. Dzięki temu koziorożec może też liczyć na przypływ dodatkowej gotówki, którą będzie mógł spokojnie wydać na swoje przyjemności. Koziorożce w będący w związku mogą zorganizować swojej drugiej połówce wspólny wyjazd dla podtrzymania płomienia.

Wodnik

Wodniki w trudnych sprawach, które je czekają w przyszłym tygodniu będą mogły liczyć na pomoc Marsa, który doda im sił i energii potrzebnej do przetrwania stresującego tygodnia. W stresie warto pamiętać o tym, aby zachować spokój i spojrzeć na wszystko z boku. Taka postawa sprawi, że wodniki dostrzegą, że ich dotychczasowi doradcy nie wnoszą nic wartościowego. W trudnych miłosnych wyborach, które czekają, wodniki powinny posłuchać głosu serca.

Ryby

Już niebawem ryby znajdą się pod wpływem wenus, która przyniesie im nowe znajomości i szansę na znalezienie prawdziwej miłości. Mimo tego, że w życiu prywatnym będzie się dużo działo, to nie możesz opuścić się w pracy, ponieważ szybko zostanie zauważone przez przełożonych. Koniec tygodnia dla ryb będzie pracowity, ale łatwo uda im się to połączyć z przyjemnością. Swoje plany umów z bliskim przyjacielem, który posłuży ci dobrą radą, z której warto skorzystać. Nie zapominaj też o swoich wrogach, którzy tylko czekają aż ci się powinie noga.