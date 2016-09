Co dalej z Michaelem Schumacherem? Najnowsze wieści są niepokojące..

Pod koniec sierpnia cały sportowy świat mógł odetchnąć z ulgą – w niemieckim tabloidzie “Bunte” pojawiły się informacje jakoby Micheal Schumacher z pomocą fizjoterapeutów był w stanie zrobić kilka kroków.

Była to pierwsza pozytywna wieść z obozu byłego mistrz Formuły 1 od wielu miesięcy i dlatego tym bardziej ucieszyła kibiców trzymających kciuki za wyzdrowienie swojego idola. Wydawało się, iż pojawiły się podstawy, aby sądzić, że rehabilitacja niemieckiego rajdowca zmierza w dobrym kierunku, a szansę na powrót do zdrowia i sprawności są coraz większe.

Niestety, okazało się że wszystkie te doniesienia były nie tyle prasowymi spekulacjami, ile ordynarnymi kłamstwami spreparowanymi przez dziennikarzy niemieckiego brukowca. Z miejsca rodzina “Schumiego” wytoczyła redakcji “Bunte” proces, a dokumenty przekazane do sądy ujawniły nowe fakty. Niestety, ich treść wskazuje na to, że stan rajdowca się nie poprawia…

“On nie może chodzić. Michael jest sparaliżowany i nie potrafi zrobić kroku nawet z pomocą terapeutów” – tłumaczył prawnik Schumachera, Felix Damm. Sprawa znajduje się w toku. Wyrok ma zapaść już niedługo, bo w październiku. I nawet jeśli sprawiedliwości stanie się zadość, to niewiele pomoże to Schumacherowi, którego stan (jak widać) nijak się nie poprawia.

Przypomnijmy, że znakomity przed lata kierowca F1 29 grudnia 2013 roku uległ wypadkowi we francuskich Alpach. Schumacher uderzył głową o kamień, a aby ratować mu życie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Walka o powrót do zdrowia zaczęła się wiosną 2016. Sportowiec został wybudzony i od tamtego czasu trwa jego rehabilitacja.