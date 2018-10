Ciężko ranny Polak znaleziony przy Job Centre w Slough - policja apeluje o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy

Fot: Wikimedia Commons

Dwa tygodnie temu w Slough znaleziono ciężko rannego Polaka. Dzięki anonimowemu cynkowi szybko trafił do szpitala. Jak się okazało jego stan był bardzo poważany. Obecnie policja wyjaśnia tę sprawę, szukając zarówno sprawcy, jak i osoby, która wezwała pomoc.

O rzeczonych wydarzeniach pisze lokalny serwis "Local Berkshire". Ranny Polak został znaleziony w pobliżu Job Centre w Slough, a dokładnie na skrzyżowaniu Yew Tree Road. W niedzielę 16 września zadzwoniono na pogotowie i poinformowano ratowników medycznych o całej sytuacji. Karetka zabrała 50-letniego mężczyznę najpierw do szpitala Wexham Park w Slough, a później został przetransportowany do John Radcliffe Hospital w Oxfordzie. W tej placówce nasz rodak przebywa do dziś. Jego stan określany jest jako poważny, ale stabilny. Jego życiu nic nie zagraża. Sprawą zajmuje się już lokalna policja.

"Pracujemy nad ustaleniem okoliczności, w jakich doszło do napadu na tego mężczyznę" - komentuje detektyw Lucy Deane z Berkshire Force CID. "Ofiara miała bardzo poważne obrażenia, które mogły powstać wskutek napadu". Wiemy, że Polak doznał licznych złamań i ucierpiał w wyniku krwawienia w mózgu. Czy te obrażenia były wynikiem brutalnego napadu?

"Na tym etapie śledztwo pozostajemy otwarci na wszelkie możliwe scenariusze i apelujemy do wszystkich, którzy mają jakieś informacje na ten temat. Pracujemy również nad ustaleniem tożsamości poszkodowanego mężczyzny. Uważamy, że jest Polakiem. Poza tym chcemy zaapelować do osoby, która go znalazła i zadzwoniła po karetkę" - dodaje detektyw Deane.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, które mogłyby w jakikolwiek sposób pomóc w dochodzeniu powinien skontaktować się z Thames Valley Police dzwoniąc pod numerem 101 i podając numer referencyjny sprawy 43180297465. Można dzwonić za pośrednictwem organizacji Crimestoppers (numer 0800 555 111).