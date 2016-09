Ciastka i torty jak z kosmosu – cieknie ci ślinka?

Pracująca w jednej z amerykańskich cukierni kobieta, potrafi na tortach i babeczkach wyczarować niesamowite rzeczy. Niedawno podzieliła się z internautami zdjęciami jej kosmicznych wypieków i tym, jak je wykonała, wzbudzając niemałą sensację.

Mistrzyni pieczenia ukrywająca się pod pseudonimem Skizorbit zamieściła zdjęcia swoich dzieł na jednym z portali by pokazać, do czego zdolna jest ludzka ręka. Fotografie tak zachwyciły internautów, że zaczęli dopytywać, w jaki sposób kobieta osiągnęła taki efekt. Skizorbit chętnie uchyliła rąbka tajemnicy.

Słodka przestrzeń kosmiczna

Na wykonany przez nią torcie i babeczkach wymalowana była przestrzeń kosmiczna, ale w taki sposób, że widok zapierał dech w piersiach. Pomysł na takie dzieło zrodził się dzięki przyjaciółce kobiety, która poprosiła ją, by wykonała na jej ślub kosmiczny tort i babeczki. Skizorbit postanowiła stanąć na głowie, by efekt był wyjątkowy i powalający. Ciasta wyglądają tak, jakby jakiś artysta namalował na nich przestrzeń kosmiczną. Goście weselni widząc coś takiego byli zaskoczeni, a niektórzy zastanawiali się czy mogą zjeść cukiernicze dzieło, czy jednak je zostawić by dłużnej cieszyło oko.

Tajemnicza kobieta

O Skizorbit wiemy tyle, że pochodzi z USA i pracuje w cukierni Darling Delights w stolicy stanu Ohio. Sztuka cukiernicza nie ma przed nią żadnych tajemnic, a swoją wiedzą dotyczącą cukierniczych technik czasami dzieli się z innymi na forach dyskusyjnych. Tak też było z kosmicznymi słodkościami. Jak zatem powstały te wyjątkowe ciasta? Cukierniczka tłumaczy, że zarówno ciasto, jak i babeczki pokryła białym lukrem, a następnie rozpyliła nań gradient i kolory. Galaktyka, drzewa, gwiazdy, wszystko to zostało namalowane przy użyciu pędzli malarskich, gąbek i jadalnych barwników.

Technika cukiernicza

Jak wyglądał proces rozpylania koloru? Kobieta tłumaczy że wyjściowy był kolor biały, który spryskała jasnym niebieskim, potem różowym, fioletowym, ciemnym niebieskim i odrobiną czarnego. Jak podkreśliła fajne jest to, że warstwa koloru jest tak cienka, jakby tort był nim zaledwie muśnięty dzięki temu nie ma okropnego smaku pokolorowanej sztucznej glazury. Kobieta ujawniła jeszcze, że konstelacje gwiazd powstały przy użyciu barwnika do jedzenie naniesionego na szczoteczkę do zębów i z jej użyciem rozprowadzonego na powierzchnie ciasta. Wszystkie barwniki zostały rozpylone na ciasto za pomocą aerografu, który jest obecnie stosowany niemalże w każdej cukierni. To właśnie dzięki niemu powstają wszystkie niesamowite rysunki i efekty na ciastach.

