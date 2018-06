Ciąg dalszy afery z polskimi modelkami w Dubaju. Ujawniono stawki za seks!

Afera związana z koprofilią, orgiami i polskimi tak zwanymi "modelkami" na usługach arabskich szejków wstrząsnęła polską opinią publiczną. Teraz ujawniono jakie stawki były proponowane "modelkom".

Afera ta była szokująca dla polskiej opinii publicznej między innymi ze względu na to, że jej uczestniczki startowały też w polskiej edycji konkursu "Top Model". Jednak nie to było najgorsze. O wiele bardziej szokujące były usługi, na które godziły się młode Polki. Wśród nich, oprócz standardowego seksu był także seks grupowy, a nawet koprofilia!

O aferze "dubajskiej" została nawet napisana książka autorstwa jednego z polskich dziennikarzy. W momencie, kiedy wydawało się, że na temat już wszystko zostało powiedziane okazało się, że sprawa nadal nie jest do końca wyjaśniona. Na profilu "Celebritygram" pojawiły nowe informacje na temat polskich modelek w Dubaju.

Profil na instagramie ujawnił bowiem szokujące stawki i "obowiązki", które miały wykonywać chętne na wyjazd i zarobek Polki.

"Ty jedna i 3 lub 4 Arabów. Oni mają różne upodobania. Wiązania, sikanie. Uprawianie seksu po kolei. To wygląda tak, że się wypinasz i oni po kolei ciebie ru**ają i kręcą to telefonami. Oni lubią też seks analny, bo u nich jest to Haram, czyli zakazane" - napisano na instagramowym profilu "Celebritygram".

Oprócz wspomnianych obowiązków pojawiły się też stawki, za które dziewczyny miały pracować.

"Dostajesz 20 tys. dirhamów, czyli 20 300 tys., zależy, ile dirham stoi, ale ponad 20 tys. złotych. Nie dostajesz 20 tys. za ładną buzię, tylko za seks za kasę".

Czytając dalej można dowiedzieć się, że jedna z uczestniczek tego typu wyjazdów brała udział w polskiej edycji programu "Top Model".

"Lecimy 15 kwietnia. Ty, ja i ta z "Top Model", twoja koleżanka, Justyna. Ja będę was zawozić na imprezy i odwozić. Będę cały czas. Mam już bilet kupiony, będę w Katowicach dzień wcześniej przed wylotem. Pakuję was do auta i jedziemy do Szczecina po jeszcze jedną modelkę i lecimy do Dubaju ze Szczecina" - napisał organizator przedsięwzięcia.

Co ciekawe wszystko wskazuje na to, że o imprezach w Dubaju jeszcze usłyszymy, ponieważ zainteresowanie nimi wśród "modelek" wcale nie maleje, ponieważ z informacji podanych polskie media wynika, że nadal są organizowane kolejne wyjazdy.

"Rekrutacja była w marcu i dwie dziewczyny poleciały plus jakaś dodatkowa. Z tego, co wiem, wróciła tylko jedna, dwie zostały w Dubaju na stałe. Następny wylot będzie 28 czerwca".