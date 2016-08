Chorobowe w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej: PORADNIK

Jak wygląda sprawa zwolnienia chorobowego w UK? Kiedy i za co przysługuje wynagrodzenie? Czy w czasie chorobowego można zostać zwolnionym? Eksperci odpowiadają na pytania czytelników.

Pytanie czytelnika:

Ostatnio na łamach „Polish Express” ukazała się porada Michała Nowickiego, dotycząca minimalnego czasu pracy w UK. Ponieważ jestem od niedawna w Anglii, informacja była dla mnie bardzo pomocna, za co dziękuję. Jednocześnie chciałem zapytać jak w Wielkiej Brytanii wygląda chorobowe, czy i kiedy przysługuje mi wynagrodzenie, a jeśli tak to jak wysokie oraz chciałem się dowiedzieć czy pracodawca może odmówić wypłaty pieniędzy.

Pozdrawiam, Kamil

Odpowiedź eksperta:

Panie Kamilu cieszę się, że ostatnia porada była dla Pana przydatna, mam nadzieję, że i ta okaże się pomocna. W Wielkiej Brytanii „wynagrodzenie za okres tzw. chorobowego”, przysługuje jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia on ponad £109 tygodniowo. Nie przysługuje ono pracownikowi za okres pierwszych trzech dni choroby. To „wynagrodzenie” to ustawowy zasiłek chorobowy (statutory sick pay w skrócie SSP), który jest wypłacany przez pracodawców. Zasiłek ustawowy to minimalna kwota, jaką może wypłacić pracodawca osobie, która jest chora. Wysokość wypłacanego zasiłku określona jest w umowie – nie musi być to zwyczajowa stawka wynagrodzenia, jednak nie może być niższa niż £86,70 tygodniowo. Warto wspomnieć, że w umowie o pracę mogą znajdować się też dodatkowe prawa w postaci zasiłku chorobowego wyższego niż ustawowy (contractual sick pay czyli kontraktowy zasiłek chorobowy).

Prawo do otrzymywania zasiłku ma większość pracowników, dotyczy to również osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu, tych z umowami na czas określony czy pracowników zatrudnionych przez agencję pośrednictwa pracy. SSP może być wypłacalny maksymalnie przez okres 28 tygodni, ten czas może przedłużać kontraktowy zasiłek chorobowy.

Jeżeli chora osoba nie jest uprawniona do pobierania zasiłku chorobowego, lub przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 28 tygodni, powinna ona uzyskać od pracodawcy formularz SSP1, który ten powinien pomóc wypełnić. Osoba, która posiada formularz może wystąpić o zasiłek dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia. Taki wniosek należy złożyć w pobliskim biurze ds. zasiłków – benefit office.

Pracodawca może odmówić wypłaty części lub całości umownego i kontraktowego zasiłku chorobowego, jeśli pracownik nie poinformuje go o swojej nieobecności z powodu choroby, chyba że chory posiada na to odpowiednie i udokumentowane uzasadnienie. Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy przez więcej niż cztery krótkie okresy chorobowe (4-7 dni), lub kilka dłuższych okresów pracodawca ma prawo skontaktować się ze służbami medycznymi w celu ustalenia autentyczności powodów, jakie podawał pracownik w celu usprawiedliwienia choroby. Jeśli w raporcie sporządzonym przez służby medyczne będą pewne nieścisłości, pracodawca może odmówić wypłaty zasiłku chorobowego.

Ważne jest, aby pamiętać o bezzwłocznym poinformowaniu pracodawcy o naszej nieobecności spowodowanej chorobą, by nie utracić zasiłku. Pracodawca może stosować różne zasady informowania o nieobecności, może np. wymagać, by pracownik zgłosił nieobecność już pierwszego dnia choroby. Pracodawca ma obowiązek poinformować swoich pracowników o tych zasadach.

Pracodawca nie może odmówić wypłaty zasiłku uprawnionemu do tego pracownikowi, nawet jeśli ten nie dostarczył pracodawcy zaświadczenia lekarskiego przed ósmym dniem choroby, nie zadzwonił o ustalonej porze dnia, by poinformować pracodawcę o chorobie czy nie kontaktuje się pracodawcą częściej niż raz w tygodniu.

Należy pamiętać, że podczas choroby należy niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu (GP) lub szpitala, by uzyskać zwolnienie lekarskie, czasami nazywane fit note. Jego brak może być podstawą do odmowy wypłaty zasiłku przez pracodawcę.