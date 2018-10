Chelsea Londyn będzie wysyłała swoich kibiców do obozu Auschwitz. Ma to być kara za antysemityzm

Londyński klub wypowiedział wojnę kibicom propagującym antysemickie hasła na stadionie. Zamiast wydawać zakazy stadionowe będzie ich wysyłał na wycieczkę do niemieckiego obozu Auschwitz.

Antysemickie przyśpiewki kibiców Chelsea Londyn stały się prawdziwym problemem dla słynnego angielskiego klubu, który postanowił ograniczyć liczbę wydawanych zakazów stadionowych dla niesfornych miłośników piłki nożnej. Część kibiców nie będzie traciła karnetu, ale będzie uczyła się o historii Żydów. Jedną z metod ma być wysyłanie kibiców do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

"Jeśli będziemy wydawali tylko zakazy stadionowe, to zachowanie ludzi się nie zmieni. Zamiast tego wolimy dać kibicom głoszącym hasła antysemickie szansę na poznanie historii narodu żydowskiego" - powiedział prezes Chelsea Londyn, Bruce Buck.

Przypomnijmy, że właściciel Chelsea Londyn - Roman Abromowicz ma korzenie żydowskie, a obecnie ma także obywatelstwo izraelskie.

"Wcześniej takim kibicom wydalibyśmy zakaz wejścia na stadion i na tym by się skończyło. Teraz mówimy: Zrobiliście coś złego i macie wybór. Możecie otrzymać trzyletni zakaz wejścia na stadion albo spędzić trochę czasu na nauczeniu się historii i zrozumieniu co złego zrobiliście".

Kibice Chelsea Londyn są kojarzeni z haseł i przyśpiewek antysemickich kierowanych do kibiców Tottenhamu, z których wielu ma pochodzenie żydowskie. Klub od wielu lat stara się walczyć z antysemityzmem wśród swoich kibiców. Każdego roku w kwietniu wysyła delegację, która uczestniczy w Marszu Pamięci, który organizowany jest w byłym obozie Auschwitz.

W tym roku klub zorganizował wycieczkę dla 150 pracowników i kibiców, którzy zwiedzili niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. Mieli też okazję porozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli pobyt w obozie. Prezes Chelsea zaznacza, że klub chce organizować więcej takich wycieczek. Choć Chelsea jest pierwszym klubem w Wielkiej Brytanii, który chce postawić na edukację swoich kibiców w odniesieniu do walki z antysemityzmem, to nie jest to nowa idea.

Pierwszym klubem, który w ten sposób walczył z antysemityzmem na trybunach, było Lazio Rzym. Kibice tego włoskiego klubu od wielu lat znani są z głoszenia antysemickich haseł.