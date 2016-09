Chcesz zdrowo grillować? Podpowiemy Ci jak to zrobić!

Sezon grillowy jest nadal w pełni. W wolne wieczory z rodziną lub znajomymi wielu z nas siada dokoła grilla by zajadać się ulubionymi kiełbaskami czy innymi mięsnymi specjałami. Warto jednak zadbać o swoje zdrowie i stosować kilka prostych zasad, które sprawią, że grillowanie stanie się nie tylko przyjemne, ale dobre dla naszego organizmu.

Oto kilka prostych zasad, by grillowanie stało się zdrowe:

1. Wybieraj chudsze mięso

Grillowane mięso zawiera mniej kalorii niż to smażone gdyż pod wpływem temperatury wytapia się zawarty w nim tłuszcz. Trzeba jednak pamiętać, że tłuste mięso jest też źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które nie służą naszemu zdrowiu. Dlatego, jeśli często grillujemy zamieniajmy czasami kiełbaski czy karkówkę na mięso, które zawiera mniej tłuszczu np. kurczaka, indyka czy chudą wołowinę.

2. Zadbaj o nienasycone kwasy tłuszczowe

Nienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne w zdrowej diecie, a nasz organizm ich potrzebuje, by prawidłowo pracować. By ich nie zabrakło, włącz do grillowego jadłospisu ryby lub przygotuj zdrowe przekąski. Tak popularne grzanki czosnkowo-ziołowe zamiast z masłem, przygotuj z wysokiej jakości margaryną. Ryby natomiast, jako pokarm bogaty w kwasy omega-3, dobrze wpływają na stosunek złego i dobrego cholesterolu. Świetnym pomysłem są też warzywa np. te marynowane w olejach o wysokiej zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych.

3. Korzystaj z marynat na bazie olejów

Walory smakowe mięsa pozwoli zachować, a nawet podbić prosta marynata na bazie oleju i soku z cytryny. Trzeba jednak zwrócić uwagę na olej, jaki do tego celu wybieramy. Powinien być to olej rafinowany o wysokim punkcie dymienia np. olej rzepakowy.

4. Nie kładź bezpośrednio na ruszcie

Dlaczego? Ściekający na rozżarzony węgiel tłuszcz może wytwarzać szkodliwe – rakotwórcze substancje. Dlatego właśnie do grillowania dobrze jest używać aluminiowych tacek, na których tłuszcz zbiera się w specjalnych rowkach. Bezpośrednio na ruszcie można grillować te potrawy, które nie wymagają długiej obróbki takie jaki: warzywa czy ryby.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)