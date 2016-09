Chcesz więcej zarabiać – podwyższaj swoje kwalifikacje. Wybierz studia online! Uncategorized

Połącz pracę z nauką, naukę z macierzyństwem lub naukę z podróżowaniem! Mieszkasz w Wielkiej Brytanii? Uzupełnij wykształcenie, skończ studia i zmień pracę na lepszą!

Dowiedz się więcej: www.wsl.edu.pl/studia-online/

Studia online w Wyższej Szkole Lingwistycznej to wygodna forma uzyskania dyplomu z anglistyki, germanistyki, pedagogiki lub ekonomii, bez konieczności rezygnacji z pracy. Studiujesz w przyjazny sposób przez Internet na swoich warunkach! Zdobyte kwalifikacje z pewnością pozwolą Ci w końcu realizować się zawodowo.

Czemu studia ONLINE? Ponieważ dzięki studiom w formie online możesz uzupełnić wykształcenie, oszczędzając czas i pieniądze. Nie musisz rezygnować z pracy na pełen etat, podróży dookoła świata czy przebywania z dziećmi w domu. Nasi studenci mają dostęp do atrakcyjnych, interaktywnych kursów — dostępnych z każdego miejsca na świecie, o każdej porze.

Dzięki temu mają możliwość samodzielnego zarządzania tokiem studiów. Mogą np. kilkanaście razy odtwarzać wykład, który porusza trudne dla nich zagadnienie. To od Ciebie zależy ile czasu poświęcisz na dany temat. Studia dzienne czy tradycyjne zaoczne nie dają takich możliwości. Na studiach ONLINE sam układasz sobie plan pracy dopasowany do Twojego życia zawodowego i rodzinnego.

Dla kogo studia ONLINE? Dla wszystkich! Wiek nie jest przeszkodą, długa przerwa w edukacji także nie ma znaczenia. W przypadku studiów licencjackich wystarczy zdana matura. Na studia magisterskie mogą aplikować wszyscy, którzy posiadają tytuł licencjata.

Studia przez Internet nie wymagają super komputera i wiedzy informatycznej! Do studiowania wystarczy komputer lub tablet z dostępem do Internetu. Wystarczy najprostszy sprzęt. Platforma Moodle, z której korzysta Wyższa Szkoła Lingwistyczna to bardzo przyjazny dla użytkownika, intuicyjny system, z którym poradzi sobie każdy bez względu na stopień wiedzy o komputerze i Internecie.

Dyplom polskiej uczelni czy jest uznawany w Wielkiej Brytanii? Tak dyplom Wyższej Szkoły Lingwistycznej jest uznawany w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to także studentów kierunków nauczycielskich. Nasi studenci mogą pracować jako nauczyciele w angielskich szkołach.

– Po uzyskaniu dyplomu Wyższej Szkoły Lingwistycznej można rozpocząć procedurę przeniesienia kwalifikacji – dla nas nauczycieli najważniejsze jest uzyskanie przez tutejsze ministerstwo QTS bo tylko z tym tytułem (numerem nadanym przez odpowiednik Ministerstwa Edukacji – Department of Education) można dostać pracę w mainstream schools – mówi Emilia, absolwentka WSL i dodaje – Ogromnym plusem jest to, że dyplom WSL nie ma ograniczeń wiekowych tzn. mogę starać się o pracę w college, aby być np. nauczycielem ESOL, mogę pracować w mainstream podstawówce z 7 latkami itp. Jest jeszcze jeden ogromny plus dyplomu WSL. Department of Education zwalnia nas z roku treningowego NQT. Co to znaczy w praktyce? W UK każdy świeży nauczyciel po studiach musi przejść przez rok treningowy, czyli bardzo dużo się uczyć w praktyce, być pod stałymi obserwacjami itp. Dzięki dyplomowi WSL to nas omija i jest to tańsze niż wyrobienie tych kwalifikacji w UK i od razu wskakujemy na inną pay scale J i to chyba jest najważniejsze. Naszym absolwentom wydajemy dyplomy i suplementy w języku polskim i angielskim.

Czy muszę przylecieć do Polski, żeby złożyć aplikację na studia? Nie! wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny online, dokumenty można przesłać pocztą lub kurierem. Wszystkie formalności dopełniamy za pomocą Internetu lub poczty.

Korzyści studiowania przez Internet:

1. Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich, z doświadczeniem w prowadzeniu edukacji przez Internet

2. Atrakcyjne, interaktywne kursy — dostępne z każdego miejsca na świecie, o każdej porze.

3. Możliwość samodzielnego zarządzania tokiem studiów.

4. Niski koszt studiowania — tylko 2 zjazdy weekendowe (sobota, niedziela) w semestrze (dodatkowo raz w roku zjazd w sesji egzaminacyjnej).

5. Czesne rozłożone na nieoprocentowane raty.

WSL to także jedna z niewielu Uczelni w Polsce, która w programach nauczania uwzględnia metody i techniki coaching’owe (stosowane przez trenerów rozwoju osobistego). Umiejętności przydatne w każdej pracy, czyli tzw. transferable skills to temat podejmowany od lat przez wszystkie renomowane uczelnie na całym świecie. Przedmioty składające się na moduł miękkich kompetencji to m.in. komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, kreatywność, autoprezentacja i wiele innych.

Przyświeca nam myśl, że rozwój kompetencji miękkich to najlepsza inwestycja, jaką można zrealizować. Kiedy nasz student staje się bardziej atrakcyjny dla pracodawców, nie tylko przestaje go dotyczyć bezrobocie – ale dostaje coraz atrakcyjniejsze propozycje pracy.

Poznaj naszą ofertę na www.wsl.edu.pl, napisz maila [email protected]

lub zadzwoń pod nr +48 34 365 5802 po więcej informacji.

Rekrutacja potrwa do 15 października 2016 r.