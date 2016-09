Chcesz pofarbować swoje włosy na oryginalne kolory ale nie masz odwagi? Ta fryzura jest dla ciebie!

Farbowanie włosów na coraz bardziej dziwne odcienie lub całe palety barw to już codzienność. Salony fryzjerskie prześcigają się w coraz to nowych pomysłach, by przyciągnąć nowych klientów. Ostatnio w Londynie narodził się nowy trend, który becie podbija kobiece serca.

Obecnie panuje istne szaleństwo na farbowanie włosów na nietypowe kolory. Jednym z popularniejszych ostatnio trendów są rozlewające się na głowie kolory tęczy. Już pewnie myślisz, że to nie dal ciebie – za bardzo rzuca się w oczy, a ty nie możesz pozwolić sobie na taką ekstrawagancję ze względu na pracę lub po prostu nie chcesz zwracać na siebie tak dużej uwagi na ulicy. Jesteś jednak w błędzie!

Być może wcześniejsze trendy wydawały ci się nazbyt odważne i nieodpowiednie. Mamy tu namyśli tak modne w Londynie, Nowym Jorku i całej Hiszpanii kolorowe piksele odwzorowane na włosach.

Lub włosy pofarbowane na iście kosmiczne kolory

Teraz przyszedł czas na nowe, a obecnie tryumfy święci nowa moda, która jest bardziej przystępna. Możesz sobie na nią pozwolić nawet jeśli pracujesz w biurze, nosisz garsonkę w stonowanych odcieniach i zwyczajnie nie możesz pozwolić sobie na ekstrawagancję, nawet jeśli bardzo byś chciała. Jak się okazuje, jest na to sposób.

