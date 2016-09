Chcesz mieć orgazm? Powąchaj tego grzyba!

Dwójka naukowców dokonała tego rewelacyjnego odkrycia już kilka lat temu. John Holliday i Noah Soule trafili na rzadką odmianę grzyba o niezwykłych właściwościach.

Dwójka naukowców dokonała tego rewelacyjnego odkrycia już kilka lat temu. John Holliday i Noah Soule trafili na rzadką odmianę grzyba o niezwykłych właściwościach. Postanowili mu się dokładniej przyjrzeć, zbadać i przeprowadzić eksperyment, którego wyniki opublikowali na łamach “International Journal of Medicinal Mushrooms”.

Tajemniczy grzyb

Grzyb rośnie na jednej z tropikalnych hawajskich wysp, gdzie porasta zbocza wulkanu. Należy on do gatunku Dictyophora. Upodobał on sobie ten teren ze względu na podłoże w postaci tysiącletniej zastygłej lawy. Jego wygląd nie robi szczególnego wrażenia, jest mały i nie rzuca się w oczy. Jednak zapach wielu przyprawia o zawrót głowy.

Działanie grzyba

Naukowcy wzięli pod lupę to osobliwe dzieło matki natury i na grupie wolontariuszy zbadali, jak charakterystyczna woń na nich działa. W badaniach wzięły udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wszystkie panie, które wąchały grzyb, doznawały dużego podniecenia seksualnego. Co więcej, aż połowa z nich doświadczyła spontanicznego i bardzo silnego orgazmu. Co innego mężczyźni, na nich grzyb w ogóle nie działał, a po jego powąchaniu stwierdzali jedynie, że jego zapach jest okropny, wręcz cuchnący.

