Chcesz mieć figurę jak Kardashianki lub Beyonce? Zobacz jaką dietę stosują gwiazdy! NEWS

świat

ŻYCIE W UK

wiadomości

Czasami zastanawiamy się jakie dietetyczne tajemnice skrywają gwiazdy i celebrytki, które mogą pochwalić się perfekcyjną figurą? Co takiego jedzą, jakie są ich ulubione potrawy? Uchylimy przed wami rąbka tajemnicy i wspólnie zajrzymy do talerzy wielu znanych osób. Zdziwicie się , co takie można na nich znaleźć.

Dbające o sylwetkę i perfekcyjną figurę gwiazdy często stawiają na zdrowe i lekkie posiłki, nie będzie więc dla nikogo zaskoczeniem, że kochają sałatki. Jednak są to nie byle jakie sałatki, a często bardzo skrupulatnie skomponowane posiłki, które doskonale odżywiają organizm, zaspokajają głów, a do tego są po prostu smaczne. Wiele z nich zawiera dosyć niecodzienne dodatki, które wielu z nas być może zaskoczą. Co to takiego?

Niecodzienne składniki

Do listy niecodziennych składników, które gwiazdy dodają do swoich codziennie spożywanych sałatek rozpoczynają takie produkty jak: arbuz, wodorosty czy kiełki, ale nie tylko. Fani Kardashianek, którzy oglądają lub oglądali reality show Keeping Up With The Kardashians, zapewne śledzili z uwaga, co takiego trzy siostry w każdym kolejnym epizodzie dodawały do ulubionej sałatki. Jednak nie tylko Karsashianki słyną ze swojego zamiłowania do zieleniny, towarzyszą im w tym m.in. Beyonce, Kate Hudson czy Julia Roberts, a każda z nich ma swoją własna ulubioną wersję sałatki. Poznajcie ich tajemnice i zacznijcie jeść jak gwiazdy!

Ta piękność zdecydowanie stawia na rzeczy proste, dlatego jej ulubiona sałatka składa się tylko z trzech składników!

Co to takiego? Bardzo łatwo dostępne produkty, które bez problemu możemy zdobyć: szpinak, grillowany kurczak skropiony sokiem z limonki oraz feta.

Kourtney Kardashian

Kolejna z Kardashianek bardzo często zajada się sałatką z piersi indyka, prażonego słonecznika i podwójną porcją awokado. Wszystko ułożone jest na miksie zielonych listków.

Kate Hudson

Uzależniona od fitness aktorka wyznała kiedyś, ze kocha i jest wręcz uzależniona od sałatki przygotowanej z arbuza, fety i rukoli. Taka propozycja jest idealna na lekki i smaczny posiłek w cieplejsze dni.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk).