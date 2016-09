Chce zostać najgrubszą kobietą na świecie! Już teraz jej chłopak karmi ją przez lejek! ROZRYWKA

Marzenie tej młodej Amerykanki jest dosyć niecodzienne. Pragnie uzyskać tytuł najgrubszej kobiety na świecie. W tym celu je ogromną ilość jedzenia, a jej chłopak karmi ją przez lejek.

Monica Riley ma zaledwie 27 lat i pochodzi z Fort Worth w Teksasie. Już teraz ważny 320 kilogramów, jednak do wymarzonej wagi brakuje jej jeszcze sporo. Chce osiągnąć 450 kilogramów i nie móc się ruszać. Brzmi jak chore marzenie osoby, która jest niespełna rozumu? Nie dla chłopaka dziewczyny, który z oddaniem i ogromnym zapałem pomaga jej w jego spełnianiu. Czas jaki dali sobie na osiągniecie celu, to 32 urodziny Riley.

Dzienna porcja kalorii

Monica jest chorobliwie otyła, jednak argumenty dotyczące zdrowia kompletnie do niej nie przemawiają. Chce nadal przybierać na wadze, dlatego codziennie przyjmuje jedzenie, którego wartość wynosi około 8 tysięcy kalorii!

Jej codzienny posiłek wygląda mniej więcej tak: sześć paczek ciastek, sześć hot dogów, wielka miska słodkich płatków z mlekiem, dwa duże szejki na wzrost wagi – każdy z nich ma 3.500 kalorii! Do tego cztery kanapki McChicken, cztery podwójne cheeseburgery, duże frytki, 30 nuggetsów z kurczaka, makaron z serem, meksykańskie burrito i 4 litry lodów.

Oddany chłopak

Już w tym momencie kobieta ma problemy ze wstaniem z łóżka czy kanapy, musi jej w tym pomagać partner. Nie zajmuje się niczym innym poza jedzeniem. Jej chłopak Sid wykonuje wszystkie domowe obowiązku łącznie z gotowaniem ogromnych ilości wysokokalorycznego jedzenia, z czego jest bardzo zadowolony. Po karmieniu, często z użyciem lejka, masuje jej brzuch, by jedzenie szybciej się ułożyło i strawiło i by dziewczyna mogła jeść nadal. Jego pomoc jest niezbędna, gdyż kobieta już w tym momencie ma tak wielki brzuch, że sama nie jest w stanie go wymasować.

