Chaos na lotnisku Gatwick! Informacje o lotach zostały wypisane flamastrem na... białej tablicy

Jeszcze kilka miesięcy temu władze Gatwick chwaliły się, że w lecie z lotniska skorzysta nawet 9 mln pasażerów. Teraz jednak nie jest im do śmiechu, ponieważ na skutek konfliktu z dostawcą usług IT, Vodafone, na lotnisku wyłączane są elektroniczne tablice informacyjne, powodując tym samym ogromny chaos.

Konflikt władz lotniska z Vodafone trwa już od jakiegoś czasu, a jego końca na razie nie widać. Przekonali się o tym dobitnie m.in. podróżni, którzy odlatywali z Gatwick dziś nad ranem. Z uwagi na awarię elektronicznych tablic informacyjnych obsługa lotniska zmuszona została wypisać informacje o lotach na... białych tablicach. Ledwo dostrzegalne, wykonane flamastrem napisy, wielu pasażerów nie tylko zaskoczyły, ale i mocno zirytowały.

„Zatrważające [lotnisko] @Gatwick Airport z zepsutymi monitorami i małą białą tablicą oznajmiającą gate'y. Dzięki bogu, że mam sokoli wzrok i potrafię odczytać koślawe pismo z daleka. Dlaczego nie przypisać wstępnie gate'ow jak na lotniskach w Kanadzie? #laughable #typicalbritain #frustratedpassengers” - napisała Elisabeth Humphries na Twitterze. Inny z kolei, sfrustrowany podróżny dodał: „Poważna akcja z białą tablicą w roli głównej ma miejsce na Gatwick. Wszystkie informacje o lotach są na dole. Biedny facet z odbiornikiem stara się nadążyć, gdy patrzą na niego setki ludzi. #gatwick #airport #businesscontinuity #crisis #london #outage.”.

Władze lotniska przeprosiły pasażerów za utrudnienia, ale też zrzuciły winę na Vodafone. - Ze względu na ciągłe problemy z Vodafone - dostawcą IT dla lotniska - nasze ekrany z informacjami o lotach nie są wyświetlane poprawnie. Prosimy korzystać z tymczasowych tablic lotów umieszczonych w halach odlotów albo słuchać zapowiedzi. Oczekujemy, że Vodafone już wkrótce rozwiąże problem i przepraszamy podróżnych za wszelkie związane z tym niedogodności - oznajmił rzecznik lotniska.

