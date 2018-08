Ceny żywności w brytyjskich sklepach ROSNĄ - przy kasie zapłacimy więcej z powodu... letnich upałów!

Analizy specjalistów od rynku spożywczego nie pozostawiają złudzeń - ceny produktów żywnościowych w UK będą wyższe. W tym roku na jedzenie wydamy średnio o pięć procent więcej, niż w 2017.

Co jest powodem tych podwyżek? Fala upałów, która nawiedziła Wielką Brytanię tego lata to główny powód, ale ten sezon w ogóle był wyjątkowo nieurodzajny. Zimowy atak "Bestii ze Wschodu", intensywne opady deszczu w marcu i ogólnie chłodna, a także wilgotna wiosna w połączeniu z ostatnim upałami i suszą, która na początku sierpnia dosłownie "ugotowała" uprawy warzyw i owoców sprawiły, że ceny na półkach sklepowych wyglądają, jak wyglądają. Według wyliczeń Centre for Economics and Business Research (CEBR) przeciętnie w miesiącu brytyjska rodzina wyda na produkty spożywcze o £7.15 więcej.

"Lato 2018 było jednym z najcieplejszych w ostatnich latach, z ponadprzeciętnymi temperaturami odnotowywanymi od kwietnia i okresami pozbawionymi deszczu, które w niektórych częściach kraju trwały ponad 50 dni" - czytamy w raporcie przygotowanym przez CEBR. "Mimo że pogoda w Wielkiej Brytanii sprzyjała grillowaniu, to wygląda na to, że sprawiła, że ceny produktów, które na grilla kupujemy poszły w górę".

Szczególnie ciężki okres przeżywali farmery od Fife i Lancashire do Wschodniej Anglii i Sussex. W połączeniu z dużym zapotrzebowaniem na rynku i koniecznością importowania warzyw i owoców skończyło się wzrostem cen. W pewnym momencie cena truskawek poszła w górę o 28%, marchewek - o 41%, a prawdziwy rekord pobiła sałata, za którą musieliśmy zapłacić aż o 61 procent więcej, niż do tej pory!

Temperatura miała też wpływ na hodowlę trzody chlewnej - z powodu ciepła płodność świń zmalała, a cena za ich mięso poszła w górę o 8%. "Cena czerwonego mięsa spadnie nieznacznie w krótkim okresie, ponieważ rolnicy starają się sprzedać zwierzęta przedwcześnie, aby zmniejszyć obciążenie na pastwiskach" - uzupełnia CEBR. "Jednak w dłuższej perspektywie może okazać się, że zapłacimy więcej".

Podsumowują swoje wyliczenia CEBR przewiduje, że ekstremalne warunki pogodowe będą kosztować mieszkańców Wielkiej Brytanii dodatkowe 45 milionów funtów tygodniowo.