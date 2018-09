Koszty wynajmu mieszkania w Londyne poszły w dół - SPRAWDŹ jak bardzo spadły ceny

Ceny wynajmu mieszkania w Londynie spadają, ale brytyjska stolica wciąż pozostaje najbardziej kosztowym miastem do mieszkania w UK.



Jak czytamy na łamach londyńskiego serwisu "The Evening Standard" przeciętna cena wynajmu nieruchomości w Londynie spadła o 1.4% do średniego poziomu 1271 funtów. Pomimo tego wciąż za mieszkanie w stolicy zapłacimy najwięcej w skali całej Wielkiej Brytanii.

Spadki cen najmu w ciągu ostatniego roku miały miejsce nie tylko w Londynie, ale także w Walii i na północnym wschodzie Anglii. W pozostałych rejonach Wysp koszty poszły w górę przeciętnie o 2.6 procent, jak wykazują dane. Przeciętnie miesięczny czynsz w prywatnym mieszkaniu w całej Anglii i Walii w sierpniu 2018 roku wyniósł 861 funtów. Dużo to czy mało? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.



Ceny wynajmu na południowym zachodzie kraju wzrosły średnio o 4.1 procent rocznie, w sierpniu osiągając średnią 686 funtów/ Warto w tym miejscu dodać, że w regionie popularnością cieszą się zarówno wiejskie domki na prowincji, jak i mieszkania w Bristolu. W East Midlands zanotowano z kolei wzrost cen o 2.7 procent w skali rok do roku, osiągając średnią 656 funtów.

"Regionalnie rynek pozostaje silny" - komentowała Martyn Alderton, dyrektor ds. wynajmu w Your Move. "Wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na podstawowe nieruchomości z dwoma lub trzema sypialniami. Wygląda jednak na to, że w tym roku w branży dostępnych jest mniej środków na wynajem w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłego roku."

