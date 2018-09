Ceny piwa w UK idą w górę - Pinta będzie droższa nawet o 71 p!

Fot. Getty

To zdecydowanie niedobra wiadomość dla wszystkich piwoszy – w ciągu następnych kilku miesięcy na Wyspach znacznie zdrożeje piwo. Podwyżki są nieuniknione, ponieważ tegoroczne upały wypaliły zboża.

To już pewne – największe od lat upały na Wyspach wypaliły plantacje zbóż jarych, w tym jęczmienia dwurzędowego, który ze względu na grubsze ziarno, niższą zawartość białka i wyższą ekstraktywność stanowi główny surowiec do produkcji piwa. W tym roku ceny jęczmienia wzrosły o 40 proc., a ponieważ koszt wytworzenia słodu z jęczmienia stanowi 1/5 całego kosztu produkcji piwa, to nie ma wątpliwości, że piwowarzy będą musieli część tych kosztów przerzucić na klientów. Dodatkowo, jak podał bank Berenberg, w 2018 r. wzrosła także o 8 proc. cena aluminium, który jest używany do produkcji puszek (a przypomnijmy, że w samym tylko 2017 r. cena to wzrosła o 20 proc.).

Ceny piwa podniosło już kilka międzynarodowych koncernów browarniczych, w tym Anheuser-Busch InBev (o 3,9 proc.), który jest właścicielem marek Bass, Corona, Boddingtons, Budweiser i Stella Artois, a także Molson Coors Brewing Company (o 3,2 proc.), który produkuje piwa pod markami Bergenbier, Carling i Coors. Ale podwyżki cen piwa w sklepach to nic w porównaniu z podwyżkami, jakie czekają piwoszy w pubach. The Good Pub Guid szacuje, że po podwyżkach cena pinty wzrośnie w pubach średnio o 59p, natomiast cena pinty w pubach w Londynie może wzrosnąć nawet o 71 p. W tym drugim przypadku średnia cena piwa w stołecznym pubie może się ustabilizować na poziomie £5.15!

