Były ochroniarz księżnej Diany ostro krytykuje księcia Harry'ego i księcia Williama

Były ochroniarz księżnej Diany Ken Wharfe przypuścił mocny atak na jej synów – księcia Williama i księcia Harry'ego. Brytyjczyk powiedział, że synowie księżnej Walii „zawiedli samych siebie”.

- Nie sądzę, że zawiedli ich ludzie, bo jeśli ktokolwiek ich zawiódł, to to byli oni sami – powiedział w mocnych słowach Wharfe, który przez 5 lat osobiście odpowiadał za bezpieczeństwo księżnej Diany. Były ochroniarz, który pracował wcześniej dla Metropolitan Police, jest także zdania, że rodzina królewska za mało robi, by chronić swoje interesy i swój wizerunek na świecie.

W wywiadzie, który Ken Wharfe udzielił Yahoo!, dostało się przede wszystkim księciu Harry'emu, który w ciągu ostatnich dwóch dekad zaliczył kilka spektakularnych wpadek. Opinia publiczna prawdopodobnie nigdy nie zapomni, jak książę Sussexu przebrał się w trakcie karnawału za żołnierza niemieckiej Afrika Korps (jego mundur opatrzony był wielką swastyką na ramieniu) albo też jak został sfotografowany nagi na jednej z imprez w Las Vegas.

- Jeśli przyjrzymy się na przykład Harry'emu, to zwrócił on na siebie uwagę opinii publicznej, gdy ubrał nazistowski mundur, w 60-tą rocznicę Holokaustu. Wszyscy wiemy, że nie zrobił tego celowo oraz że to była prywatna impreza. Ale nie zostało to powiedziane, tak jak nie zostało wyjaśnione, gdy zaprosił kilka kobiet do swojego pokoju z telefonami komórkowymi. Przez to wszystko [Harry] zyskał złą opinię, za którą może on winić tylko siebie – powiedział były ochroniarz Diany.

Ken Wharfe uważa także, że rodzina królewska powinna była zrobić więcej, by ochronić przed nadmiernym zainteresowaniem Thomasa Markle, ojca wybranki księcia Harry'ego. Brytyjczyk twierdzi, że Thomas Markle jest pozostawiony samemu sobie i, jak widać, nie radzi sobie ze zbytnim zainteresowaniem mediów. - Sądzę że pałac zawinił, nie zauważając tego wystarczająco wcześnie – stwierdził Wharfe.