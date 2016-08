Była minister ostrzega Theresę May: Gospodarka brytyjska nie przetrwa bez Polaków!

Była minister w rządzie Davida Camerona Anne Soubry ostrzegła Theresę May, że gospodarka Wielkiej Brytanii może sobie nie poradzić bez Polaków i innych imigrantów z krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Soubry twierdzi, że swobodny przepływ osób przyniósł Zjednoczonemu Królestwu wiele korzyści.

Anne Soubry udzieliła wywiadu stacji BBC na krótko przed spotkaniem Theresy May z ministrami w Chequers – oficjalnej wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów. Była minister w rządzie Davida Camerona odpowiedzialna za rozwój przemysłu i małego biznesu powiedziała wprost, że wstrzymanie swobodnego przepływu osób może bardzo negatywnie wpłynąć na gospodarkę Wielkiej Brytanii.

Theresa May zapewniła polską premier, że „Polacy są nadal na Wyspach mile widziani”

Wierzę w to, że swobodny przepływ pracowników leży u podstaw Unii Europejskiej. Przyniósł on naszemu krajowi, a zwłaszcza biznesowi, wiele korzyści – stwierdziła Soubry. – Idźcie i porozmawiajcie z przedsiębiorcami, czy to z tymi, którzy zatrudniają zbieraczy owoców, czy też z tymi, dla których pracują wykwalifikowania inżynierowie albo inni eksperci. Brytyjska gospodarka nie przetrwa bez swobodnego dostępu do siły roboczej – dodała.

Wielka Brytania w szoku po bestialskim zabójstwie Polaka!

Swoim wywiadem dla BBC Anne Sobry chciała zapewne zachęcić Theresę May do zmiany stanowiska odnośnie zamknięcia granic dla imigrantów z Unii po Brexicie. Na razie jednak wydaje się, że premier jest nieprzejednana i że nie zamierza ona iść w tym względzie na żadne ustępstwa. Podczas spotkania z ministrami w Chequers May przypomniała, że „Brexit oznacza Brexit” i że Wielka Brytania nie będzie chciała pozostać w Unii wchodząc do niej „tylnymi drzwiami”.

Polskie dzieci będą dyskryminowane? Theresa May chce przywrócić Grammar schools!

Jak na razie brytyjska premier nie pali się do szybkiego uruchomienia art. 50 Traktatu Lizbońskiego. Jak spekulują eksperci powodem tego są najprawdopodobniej tarcia w łonie samego rządu. Część ministrów chciałaby nadal widzieć Wielką Brytanię w jednolitym rynku europejskim, a część chciałaby opuścić Unię całkowicie.

Przywódcy unijni stoją jednak twardo na stanowisku, że Wielka Brytania nie może pozostać częścią jednolitego rynku bez zachowania najważniejszych swobód, w tym przede wszystkim swobody przepływu pracowników.