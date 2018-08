Brytyjskie gospodarstwa domowe coraz bardziej obawiają się Brexitu

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii patrzą się optymistycznie na swoje budżety, podała agencja Reutersa. Rosną jednak obawy o przyszłość po Brexicie.

Nastawienie do budżetów w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii jest najbardziej optymistyczne od 2015 roku ze względu na prognozy mówiące o rekordowo wysokim zatrudnieniu. Jednocześnie wobec zbliżającego się Brexitu rosną obawy o wzrost inflacji, który sprawia, że rodziny w Wielkiej Brytanii patrzą się w przyszłość z większą obawą.

Miesięczny indeks finansowy dla brytyjskich gospodarstw domowych wzrósł w lipcu do drugiego najlepszego poziomu od momentu wprowadzenia go, co miało miejsce 9 lat temu i wynosi obecnie 45,9. W czerwcu wynosił on 45,0. Gospodarstwa brytyjskie obecnie więcej wydają, ponieważ na Wyspach rośnie zatrudnienie i to w najszybszym tempie od początku prowadzenia pomiarów. Równocześnie spadła liczba bezrobotnych do najniższego od 43 lat poziomu 4,0 proc.

Jednak wśród Brytyjczyków rosną obawy związane z rosnącymi kosztami życia oraz niepewną sytuacją po Brexicie.

"Coraz wyższe koszty życia oraz brak pewności co do Brexitu sprawiają, że gospodarstwa brytyjskie obawiają się o swoje finanse w przyszłości" - powiedział ekonomista, Sam Teague.

Pesymizm wśród Brytyjczyków w stosunku do następnych 12 miesięcy jest największy od marca 2017 roku, kiedy premier Theresa May zapowiedziała 2-letni okres negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Obawy Brytyjczyków są duże, ponieważ do ostatecznego wyjścia kraju z Unii Europejskiej zostało mniej niż 7 miesięcy, a żadna ze stron nie wie jak będą wyglądały stosunki między nimi po Brexicie.

Badania opinii publicznej wykazały, że ponad 73 proc. mieszkańców Wysp spodziewa się, że Bank of England po raz kolejny podwyższy stopy procentowe. Takiego samego kroku oczekują również inwestorzy. Jednak zastuj w negocjacjach sprawia, że obawy o brak umowy wyjścia i niepewności co do przyszłości znacznie rosną wśród mieszkańców Wysp.