Brytyjskie gangi werbują dzieci do handlu narkotykami. I rozprowadzają narkotyki w szkołach

Nawet 12-latkowie są werbowani przez brytyjskie gangi narkotykowe jako kurierzy. Dzieci z klasy średniej mogą bowiem uniknąć kontroli.

Dzieci są werbowane przez brytyjskie gangi narkotykowe, które wykorzystują je jako kurierów, ponieważ nie wzbudzają podejrzeń. Często są kuszone pieniędzmi, ale także zastraszane, piszą brytyjskie media. Problem nasila się, ponieważ już 12-latkowie stają się takimi kurierami. Jeden z dyrektorów szkoły w Wielkiej Brytanii został ostrzeżony przez policję, która podejrzewa, że jeden z uczniów zginął w związku z aktywnością gangów narkotykowych.

Andrew Fowler jest dyrektorem szkoły Dane Court Grammar School w Broadstairs w hrabstwie Kent i doskonale wie, w jaki sposób gangi przyciągają młodych chłopców. Ujawnił między innymi nagranie, na którym widać 12-latków biorących udział w brutalnej walce zainicjowanej przez lokalny gang. Nagranie było następnie wykorzystane do szantażowania przyszłych przestępców. Członkowie gangów najczęściej kręcą się obok szkolnej bramy i tam zaczepiają swoje ofiary chcąc je namówić do wstąpienia do ich nielegalnej organizacji.

To właśnie uczniowie tzw. "dobrych szkół" są najchętniej werbowani, ponieważ przez ich mundurki nie rzucają się w oczy policjantom i wzbudzają mniej podejrzeń, więc jest im stosunkowo łatwo umknąć przed stróżami prawa.

"Policja powiedziała mi, że powinniśmy się przygotować na to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy dojdzie do groźnych bójek i ataków, w których będą uczestniczyli nasi uczniowie. W naszej szkole jest około 20 uczniów, o których mamy największe obawy. Wiemy, że dwóch lub trzech z nich na pewno jest członkami gangu. Są w wieku, w którym łatwo mogą ulec namowom starszych kolegów, którzy są członkami gangów" - powiedział Fowler.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy policja zaobserwowała wzrost liczby przestępstw u nastolatków w wieku 12-14 lat. Najczęściej młodociani przestępcy biorą udział w bójkach, kradzieżach i znajduje się przy nich narkotyki.