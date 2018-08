Brytyjskie firmy narzekają na brak pracowników, gdyż coraz mniej imigrantów z UE przyjeżdża do Wielkiej Brytanii

Brytyjskie firmy narzekają, że brakuje im pracowników, co jest związane z odczuwalnym spadkiem liczby imigrantów z UE – wynika z najnowszego raportu.

Zgodnie z najnowszymi danymi liczba obywateli państw unii, którzy przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii, spadła do najniższego poziomu od 2013 roku. Zmianę tę odczuły brytyjskie firmy, które twierdzą, że cierpią na brak rąk do pracy i mają kłopot z obsadzeniem wolnych etatów.

Według Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) liczba aplikacji o pracę spadła w Wielkiej Brytanii od ubiegłego lata zarówno w zawodach wymagających kwalifikacji i jak i tych, które nie mają wysokich wymagań.

Niedobór pracowników sprawił, że wiele firm musiało podnieść wysokość płac. Gerwyn Davies z CIPD powiedział: „Najnowsze dane pokazują, że nastąpił znaczny spadek liczby obywateli państw UE, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii do pracy w ostatnim roku”.

Rzecznik brytyjskiego rządu powiedział: „Obywatele krajów UE mają ogromny wkład w naszą gospodarkę i bardzo jasno komunikowaliśmy od samego początku, że chcemy, aby oni i ich rodziny mogli tu zostać. Po tym, jak opuścimy unię, Wielka Brytania będzie nadal otwartym krajem, jakim zawsze była. Kładziemy nacisk na system imigracyjny, który da nam większą kontrolę nad tym, kto przyjeżdża na Wyspy, jednak będzie z otwartymi ramionami witał najzdolniejszych i tych, którzy chcą ciężko pracować”.