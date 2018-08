Brytyjski rząd ujawni plan dotyczący braku umowy ws. Brexitu („no-deal”)

Brytyjski rząd zapowiedział dzisiaj, że ujawni plan dotyczący braku umowy z unią ws. Brexitu, który zostanie opublikowany w 80 dokumentach. Plan będzie publikowany etapami, a pierwszy ma nastąpić w następnym tygodniu.

Coraz więcej polityków zarówno brytyjskich jak i europejskich mówi o wzroście ryzyka w związku fiaskiem negocjacji dotyczących Brexitu. W tym tygodniu łotewski minister spraw zagranicznych, Edgards Rinkevies, powiedział, że ryzyko braku porozumienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską wynosi obecnie 50-50, co było powodem jeszcze większego wzrostu niepokoju na Wyspach i tworzenia czarnych scenariuszy w sprawie powyższej kwestii.

Brytyjski rząd poinformował w piątek, że ujawni plan dotyczący braku umowy ws. Brexitu w wydawanych etapami 80 dokumentach. Według przewidywań będą one zawierały szczegóły dotyczące m.in. służby zdrowia, rolnictwa czy handlu. Plan będzie publikowany stopniowo od następnego tygodnia do końca września, a każdy z dokumentów zostanie podpisany przez Theresę May.

Jak podają brytyjskie media – opublikowanie planu ma być wyraźnym sygnałem wysłanym w kierunku UE, że Wielka Brytania jest przygotowana na brak umowy ze Wspólnotą, co ma umocnić jej pozycję negocjacyjną.

Brytyjski minister spraw zagranicznych, Jeremy Hunt zasugerował wczoraj, że, jeśli nie dojdzie do umowy ws. Brexitu, Wielka Brytania będzie żałowała tego przez pokolenia. Szybko dodał jednak, że jego kraj znajdzie sposób na to, aby móc dalej prosperować, cokolwiek by się nie wydarzyło.