Brytyjski rząd powinien przedłużyć prawo do swobodnego przepływu osób dla imigrantów z UE

Brytyjski think-tank, który opracował raport w sprawie siły roboczej, zaapelował do rządu o przedłużenie okresu swobodnego przepływu osób z krajów Unii Europejskiej po Brexicie.

Think-tank Centre for Cities ostrzegł w swoim raporcie dotyczącym siły roboczej na Wyspach, że po Brexicie potrzebne będzie przedłużenie okresu, w którym będzie obowiązywało prawo swobodnego przepływu osób. W przeciwnym razie brytyjska gospodarka może zwolnić, ponieważ będzie za mało rąk do pracy. W raporcie czytamy, że miasta takie jak na przykład Oxford, Cambridge czy Londyn, których mieszkańcy w większości opowiedzieli się za pozostaniem kraju w Unii Europejskiej polegają na imigrantach z krajów UE, którzy podejmują się prac, których Brytyjczycy nie chcą.

Kurs funta podnosi się, ale obawy przed Brexitem nadal hamują jego wzrost

Raport wskazuje, że obawy związane z brakiem pracowników z krajów Unii Europejskiej nie są bezpodstawne. Powołuje się na liczby, które są bezwzględne. Aż 1 na 10 pracowników w największych miastach południa Wielkiej Brytanii pochodzi z krajów Unii Europejskiej. Przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii przywieźli też "znaczne zyski dla brytyjskiej gospodarki". Teraz, gdy ich napływ będzie ograniczony przez Brexit oraz szczególnie przez brak umowy wyjścia z Unii, obawy o przyszłość brytyjskiej gospodarki są coraz większe.

"Rząd powinien nadal zezwalać imigrantom z krajów Unii Europejskiej na przyjazd oraz pracę w Wielkiej Brytanii i to przynajmniej przez okres 2 lat po Brexicie, bez względu na to, czy zotanie zawarta z UE umowa czy nie. Będzie to kluczowe w pomocy tym miastom, które najbardziej polegają na rekrutowaniu pracowników z Unii Europejskiej" - powiedział Andrew Carter, szef think-tanku Centre for Cities.

Raport think-tanku pojawił się wraz z rządową publikacją dotyczącą szczegółowego wpływu braku umowy wyjścia z Unii Europejskiej na Wielką Brytanię. Wpływ ten może być większy niż wcześniej się tego spodziewano, ponieważ w wielu brytyjskich metropoliach, których mieszkańcy opowiadali się za pozostaniem w UE rekrutuje się pracowników zarówno słabo i wysoko wykwalifikowanych. Wspólnym mianownikiem jest to, że obie grupy pracowników pochodzą z krajów Unii Europejskiej.

Przykładem na udział pracowników z krajów unijnych może być Cambridge, w którym stanowią oni 12 proc. wszystkich pracujących osób. Jednak w miastach południa Anglii takich jak Middlesbrough, Birkenhead, Newcastle stanowią oni zaledwie 1 proc. pracowników. Raport zawiera też statystyki dotyczące obecnej emigracji na Wyspy, która już teraz spada.

Negocjacje brexitowe wchodzą w ostateczną fazę - porozumienie między UK, a UE możliwe już w październiku

Aż 51 z 58 miast Anglii i Walii zanotowało spadek liczby migrantów z Unii Europejskiej.