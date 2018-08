Brytyjski komiks dla dzieci przekłamuje historię Polski z okresu II Wojny Światowej

Po interwencji Reduty Dobrego Imienia brytyjskie wydawnictwo przeprasza i wprowadza poprawki w komiksie, który przekłamuje historię naszego kraju i dzieje II Wojny Światowej.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Reduty Dobrego Imienia rzecz dotyczy publikacji zatytułowanej "Survivors of the Holocaust". Album komiksowy autorstwa Kath Shackleton wydany nakładem brytyjskiej oficyny Hachette został wzięty na celownik przez RDI. Organizacja, która została powołana do walki z wszelkiego rodzaju zniesławieniami dotykającymi Polskę i Polaków zwróciła uwagę w sprawie oszczerczych rysunków sugerujących agresję Państwa Polskiego w stosunku do deportowanych z Niemiec w 1938 roku Żydów.

Reduta w tej sprawie zwróciła się do wydawcy, ale również poinformowała władze Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, na terenie którego dostępny był komiks, prosząc o podjęcie kroków w celu wycofania go ze sprzedaży. Poproszono również o interwencje ze strony ministerstw Infrastruktury, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Spraw Zagranicznych.

Odpowiedź ze strony brytyjskiego wydawcy była szybka i pozytywna. Paul Rockett w imieniu Hachette Children`s Group przeprosił za nieścisłości i błędy. Zapowiedziano również, że w kolejnych wydaniach zostaną one usunięta, a pozostałe egzemplarze, które jeszcze nie trafiły do sprzedaży zostaną odpowiednio skorygowane.

Oto rzeczone ilustracje:

Z kolei Radosław Włoszek, prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice podziękował Reducie za informację. Zapewnił również, że władze portu lotniczego nie zgadzają się i nigdy nie zgadzały się na przypisywanie Polsce winy za zbrodnie niemieckie.

"W związku z tym niezwłocznie podjął kroki w celu wycofania ze sprzedaży komiksu w punktach zlokalizowanych na terenie portu lotniczego zgodnie z naszą prośbą i zapewnił, że spółka podjęła niezbędne działania zmierzające do wyczulenia swoich kontrahentów na zachowanie należytej troski o pamięć i prawdę historyczną"- czytamy na stronie Reduty.