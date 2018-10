Brytyjski kierowca ciężarówki krzyczał do nielegalnych imigrantów jadących na gapę: „Dzisiaj dostaniecie lekcję!”

Brytyjski kierowca ciężarówki sfilmował za kierownicą moment, w którym prowadzi pojazd i drwi z nielegalnych imigrantów, którzy po kryjomu dostali się na jego naczepę. Mężczyzna wykrzykuje do kamery, że da imigrantom „lekcję”.

Po tym, jak nielegalni imigranci dostali się na naczepę ciężarówki prowadzonej przez Brytyjczyka w Belgii, mężczyzna zaczął wykrzykiwać, że da pasażerom na gapę "lekcję”. Mężczyzna drwił z nielegalnych imigrantów, którzy w przerażeniu machali do niego, żeby zwolnił, aby mogli wyskoczyć.

Kierowca zaczął krzyczeć: „Powiedziałem wam, że nie zamierzam się zatrzymywać. Jedziecie ze mną do Holandii”. Z kolei w poście zamieszczonym na Facebooku mężczyzna napisał: „Powiedziałem tym popier***ńcom, że nie jestem tak głupi, aby zatrzymać się tutaj, na drodze do domu, ale oni nie słuchali. Oj, chłopcze... dam ci dzisiaj lekcję”.

Kierowca opublikował trzy nagrania, dwa z nich zostały zrobione zza kierownicy, możemy na nich zobaczyć imigrantów wyskakujących z ciężarówki na stacji benzynowej.

Brytyjczyk prowadzący pojazd mówi w pewnym momencie do kamery: „Powiedziałem tym dwóm chłopakom, że jadę do Holandii. Dlatego jak wejdą, to lepiej, żeby się mocno trzymali, bo nie mam zamiaru się zatrzymywać”. Na innym nagraniu kierowca mówi: „Mam kilka opcji, ale zatrzymanie ciężarówki nie jest jedną z nich”.

