Brytyjski "Guardian" uznał polską lodziarnię z Wrocławia za jedną z najlepszych w Europie!

Brytyjski dziennik "The Guardian" sporządził listę 20 najlepszych lodziarni w Europie. W tym zaszczytnym gronie znalazł się zakład z Wrocławia.

Choć w rankingu przodowały lodziarnie z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, to znalazło się w nim miejsce na polską lodziarnię z Wrocławia, której specjalnością są m.in. lody o smaku dynii i czarnego sezamu. Publikując listę dziennikarze z "Guardiana" zrobili wielką przysługę turystom, którzy latem chętnie delektują się zimnym deserem, ale zakładów produkujących lody w każdym turystycznym mieście jest tak dużo, że trudno wybrać ten najlepszy.

Choć pierwsze miejsce na liście zajmuje lodziarnia z Francji, to niekwestionowanym lodowymi królami są jednak Włosi, którzy słynną z wyszukanych lodów i wielu deserów przygotowywanych na ich bazie. Francuska lodziarnia, która wygrała zestawienie ma w swojej ofercie na przykład lody o smaku słonego karmelu, do których dodaje się sól morską z wyspy Ile de Re, gdzie zlokalizowany jest owy zakład.

A co ma do zaoferowania wrocławska lodziarnia? Smaki, przy których nawet słony karmel może wypaść co najmniej blado i mało oryginalnie. Lodziarnia we Wrocławiu słynie z lodów o smaku dyni oraz czarnego sezamu. Dowodem na jej popularność są długie kolejki jakie ustawiają się przed lodziarnią w upalne i ciepłe dni. W najbardziej zatłoczonym czasie na lody trzeba czekać podobno godzinę. Skoro ktoś jest w stanie stać w kolejce całe 60 minut, żeby zapewnić sobie odrobinę mleka, żółtek, cukru i pilnie strzeżonych dodatków czyniących lody tak wspaniałymi, to deser ten faktycznie musi być niebiański.

Jednak Polacy mieszkający na Wyspach także mogą się delektować najlepszymi lodami w Europie, ponieważ na liście "Guardiana" znalazły się także lodziarnie z Cheshire, Monmouth w Walii, Dorset oraz North Yorkshire.

Każda z tych lodziarni może pochwalić się oryginalnymi smakami robionymi na podstawie samodzielnie opracowanych receptur. Niby lody jak lody, ale chyba nie ma osoby na świecie, która na pytanie: hej, chodźmy na lody odpowie: nie dziękuję, nie lubię lodów.