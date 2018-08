Stewardessa z British Airways została zawieszona za robienie striptizu w swoim mundurze

W 2014 roku doszło do jednego z największych „wycieków” poufnych danych należących do światowych gwiazd. Hakerzy wykradli zdjęcia ponad 100 aktorek, celebrytek i piosenkarek z pierwszych stron gazet, które...

W kwietniu sąd w Leicester ogłosi wyrok w sprawie nauczycielki, która rozbierała się przed 15-letnim chłopcem, częstowała go alkoholem i dawała mu prezenty.

Strach przed Ebolą rośnie. British Airways odwołuje loty

Mocna reakcja British Airways na zagrożenie związane z wirusem Ebola. Władze linii poinformowały, że do końca miesiąca zawieszają loty do Liberii i Sierra Leone. „Zawiesiliśmy tymczasowo loty do i z Liberii...