Brytyjska premier może przyspieszyć Brexit! Nie musi czekać na zgodę parlamentu

Theresa May może rozpocząć proces wyjścia z Unii Europejskiej bez czekania na wynik głosowania wśród parlamentarzystów w sprawie Brexitu – twierdzą rządowi prawnicy.

„To właśnie chcieliśmy usłyszeć!” – powiedział jeden z członków Partii Konserwatywnej, który uczestniczył w kampanii na rzecz Brexitu. Według niego Theresa May może „skorzystać ze swojego autorytetu premiera”, aby uruchomić Artykuł 50. Jak informuje „Daily Telegraph” – powołując się na źródła rządowe – brytyjska premier została zapewniona przez swoich prawników, że może powołując się na swoją funkcję państwową, formalnie zawiadomić Unię Europejską, że Wielka Brytania zamierza opuścić Wspólnotę i przedstawić jej Artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego.

Po Brexicie: Polacy wynocha z Wielkiej Brytanii!

Właśnie to rozpocznie proces wyjścia z Unii, po którym brytyjski rząd będzie miał maksymalnie dwa lata na to, by wynegocjować warunki Brexitu. Jak twierdzi Downing Street: „Premier jest całkowicie świadoma tego, za czym głosowali Brytyjczycy, dlatego zamierza jak najszybciej rozpocząć proces wyjścia z UE”. Zgodnie z najnowszymi sondażami większość parlamentarzystów jest za pozostaniem w Unii, dlatego wynik głosowania może być sprzeczny z wynikiem referendum.

Zwolennicy Brexitu nie mają pomysłu na to, co dalej

Iain Duncan Smith, były minister ds. pracy i emerytur powiedział wczoraj, że jest przekonany, że rząd rozpocznie proces wyjścia z UE już niebawem. „Rozmawiałem z nimi i jestem przekonany, że takie osoby jak David Davis, Liam Fox i Boris Johnson, a także Theresa May chcą tak szybko, jak to tylko możliwe uruchomić Artykuł 50. Gdy to zrobią, będziemy już w trakcie procesu wyjścia z UE, co – mam nadzieję – nastroi wszystkich optymistycznie”.

Brexit już dopadł Polaków na Wyspach! W najgorszej sytuacji ścigani Europejskim Nakazem Aresztowania