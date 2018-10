Brytyjska gwiazda sportu dostała najwyższy mandat w historii

Jeden z piłkarzy drużyny Southampton przeszedł do historii Wielkiej Brytanii... otrzymując najwyższy mandat! Zawodnik otrzymał karę za przekroczenie prędkości.

Merio Lemina na co dzień gra w klubie piłkarskim z Southampton, ale to nie strzelonymi bramkami przejdzie do historii Wielkiej Brytanii, ale łamaniem przepisów drogowych. Leminą zaczęła interesować się policja po tym jak fotoradar zrobił mu zdjęcie, gdy jechał z nadmierną prędkością. Co prawda nie podano z jaką dokładnie prędkością jechał, ale po wysokości mandatu można stwierdzić, że musiała ona być duża.

Z OSTATNIEJ CHWILI: Fatalny wypadek na autostradzie M6. Zderzyły się 4 pojazdy, jedna osoba nie żyje

Piłkarz otrzymał bowiem mandat w wysokości 96 tys. funtów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 450 tys. Za taką kwotę w Polsce można kupić spore mieszkanie, a nawet postawić dom! Jednak Lemina będzie musiał przełknąć gorycz i zapłacić karę. Jednak sprawa nie jest taka oczywista jak to się wydaje, ponieważ policja nie jest do końca pewna kto tak na prawdę prowadził pojazd, ponieważ trzy krotnie kontaktowała się z piłkarzem, aby wskazał kierowcę.

Lemina powiedział, że mógł to być jego kuzyn lub brat, którzy również znajdowali się w pojeździe w momencie przekraczania prędkości. Ostatecznie ukarany został Lemina, ponieważ to on jest właścicielem samochodu. 96 tys. funtów to jak dotąd najwyższy mandat w historii przestępstw drogowych w Wielkiej Brytanii. Gdyby Lemina nie przyznał się do winy, to jego mandat byłby jeszcze wyższy i wynosiłby 144 tys. funtów.

Rząd UK przeznaczy £15 mln na walkę z marnowaniem żywności!

Zanim jednak jadąc samochodem będziecie zdejmować nerwowo nogę z gazu w obawie o taki astronomiczny mandat, to musicie wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii mandaty uzależnione są od zarobków. Policja obliczając ich wysokość trzykrotnie pomnożyła tygodniowe zarobki piłkarza. Jeśli więc nie gracie w Southampton albo w innym klubie premier league i nie zarabiacie tysięcy funtów tygodniowo, to nie musicie obawiać się o utratę oszczędności życia przez mandat.