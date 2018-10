Brytyjska dziennikarka poszukuje Polaków opuszczających Wielką Brytanię. "Kto wyjeżdża?" - pytają internauci

Dziennikarka Julia Kirby-Smith opublikowała w polskiej grupie na Facebooku post z prośbą o skontaktowanie się z polskimi rodzinami wyjeżdżającymi z Wielkiej Brytanii. Mają one zostać nakręcone przez kamerę telewizji Channel 4 News.

"Jestem producentem w telewizji Channel 4 News i poszukuję polskich rodzin wracających w październiku do Polski. Chcielibyśmy nakręcić jak przygotowują się do wyjazdu i pokazać jak to jest podjąć decyzję o przeprowadzce. Chcemy pokazać szczery obraz imigrantów z krajów Unii Europejskiej, którzy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii" - napisała dziennikarka w ogłoszeniu.

Jednak spotkało się one ze zdecydowaną krytyką członków grupy, którzy w komentarzach często pytali się: "Kto wyjeżdża? Może lepiej zrób materiał o osobach, które zostają w UK".

Ogłoszenie to w istocie wywołało ogromną burzę wśród członków grupy, którzy twierdzą, że mało Polaków opuszcza Wielką Brytanię. Jeden z użytkowników zaoferował z kolei swoją pomoc w dotarciu do polskich rodzin, które wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii z powodu obawy o swoje dzieci, które mogą zostać im odebrane przez brytyjskich pracowników socjalnych.

W odpowiedzi na liczne komentarze Julia Kirby-Smith napisała, że chce zrobić materiał pokazujący prawdziwy obraz Polaków opuszczających Wielką Brytanię oraz powody ich decyzji.

Jednak niewielu Polaków komentujących chciało pomóc brytyjskiej dziennikarce. Można wywnioskować w takim razie, że głównym problemem jest to, że... niewiele osób decyduje się na wyjazd. Jednocześnie dużo osób polecało dziennikarce zajęcie się nieco innymi tematami dotyczącymi Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Pojawia się na przykład sugestia, aby zrobić materiał o Brytyjczykach głosujących za Brexitem i powodach, z powodu których nas nie lubią.

Kilka osób zapytało nawet o wysokość wynagrodzenia za taki materiał, co również wywołało krytykę pozostałych komentujących.