Brytyjscy rolnicy apelują w ostrzegawczym manifeście do Theresy May, aby zapewniła im dostęp do pracowników z UE po Brexicie

Brytyjscy rolnicy, producenci żywności oraz sprzedawcy detaliczni zaapelowali do Theresy May w ostrzegawczym manifecie, aby zapewniła im po Brexicie dostęp do pracowników sezonowych z UE.

Apel, z jakim zwrócili się brytyjscy rolnicy do Theresy May w sprawie zapewnienia im dostępu do pracowników z Unii po Brexicie, jest częścią manifestu przedstawicieli ponad 100 organów przemysłu opublikowanego w tym tygodniu. Możemy w nim przeczytać, że „w sprawie znaczącej proporcji obywateli z UE pracujących w Wielkiej Brytanii w sektorze rolniczym, istotne jest, aby rząd zapewnił im kontynuację w dostępie do stałej i sezonowej pracy w przemyśle zanim a także po tym, jak Wielka Brytania opuści Unię Europejską”.

Wielu przedsiębiorców ma już problem z rekrutacją pracowników, dlatego rząd powinien zapewnić pracownikom spoza unii dostęp do brytyjskiego rynku pracy. Manifest został wysłany do Theresy May przez przewodniczącą National Farmers’ Union Minette Batters.

Twierdzi ona, że przemysł spożywczy i rolnictwo jest warte dla brytyjskiej gospodarki aż 112 miliardów funtów i zatrudnia 4 miliony pracowników, a także dba o utrzymanie stabilnej sytuacji w obszarach wiejskich, jak również ma wkład do brytyjskiego budżetu z turystyki w wysokości 21 miliardów funtów.

„W manifeście ostrzegamy, jako kolektyw, że Brexit będzie dla producentów żywności oraz firm opierających się na tej branży niekorzystny, a w efekcie dla krajowej gospodarki oraz społeczeństwa” – powiedziała Batters. Na ostrzeżenie szybko odpowiedziała rzecznik rządu: „Powiedzieliśmy jasno, że do grudnia 2020 roku pracodawcy z branży rolniczej oraz przetwórstwa żywności będą mogli bez ograniczeń zatrudniać obywateli z UE, a ci, którzy przyjadą do pracy, będą mogli zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie” .

