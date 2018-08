Brytyjka wsiadła za kierownicę po 2 piwach i 3 kieliszkach wódki. Zabiła narzeczonego i 6-letnią córeczkę

Fot. Facebook

Przed sądem Nottingham Crown Court zakończył się proces 24-letniej Carly Tomlinson, która pijana siadła za kółkiem i zabiła w wypadku narzeczonego oraz 6-letnią córeczkę. Sędzia był jednak łagodny dla młodej mamy i skazał ją zaledwie na 2 lata więzienia.

W chwili wypadku, do którego doszło z końcem kwietnia 2017 r., poziom alkoholu we krwi Carly Tomlinson niemal dwukrotnie przekraczał dopuszczalny limit. Trudno się jednak temu dziwić, skoro Brytyjka niedługo przed rozpoczęciem jazdy wypiła dwa piwa i trzy kieliszki wódki.

Prowadzony przez Tomlinson Fiat Panda roztrzaskał się o barierkę ok. 1:30 w nocy, przy prędkości ok. 70 km/h. Brytyjka została w wypadku ciężko ranna, natomiast na miejscu zginął narzeczony kobiety - James Watson i ich 6-letnia córka – Ruby. James Watson nie miał w trakcie jazdy zapiętych pasów bezpieczeństwa, mimo iż zajmował siedzenie obok kierowcy, natomiast fotelik Ruby nie był prawidłowo przymocowany do tylnego siedzenia.

Sędzia Gregory Dickinson okazał się jednak łagodny dla Tomlinson i wziął po uwagę nie tylko fakt, że kobieta przeżyła w związku ze swoimi czynami prawdziwy dramat, ale też że jest ona matką dla jeszcze jednego dziecka.

- Nie powinnaś była pić alkoholu, wiedziałaś o tym. Musiałaś wiedzieć, że wypiłaś za dużo, prawda? To był potworny wypadek. James i Ruby musieli zginąć na miejscu, a ty musiałaś jechać z prędkością dobrze powyżej 50 km/h. Niestety w tym wypadku jest jeden nad wyraz obciążający fakt – zginęło dwoje ludzi. Zaryzykowałaś i wsiadłaś za kółko – powiedział sędzia podczas uzasadniania wyroku. - Ludzie, których kochasz i którzy kochają ciebie, będą musieli z tym żyć do końca swoich dni. Masz młodszą córkę, Violet, która ma 3 lata i nadejdzie kiedyś moment, w którym ktoś jej powie albo ona się dowie, co się stało. To z tobą zostanie do końca twojego życia. Doprowadziłaś do ogromnej straty i sama będziesz przez to cierpieć. W tym wypadku nie ma dobrego wyroku, nikt nie może wartościować życia – dodał.



