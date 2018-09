Brytyjczykowi, który nie może chodzić, odebrano zasiłek. Powód? Nie przyszedł na spotkania w Job Centre

Greg Termena, który jest ofiarą poważnego wypadku, nie może zginać nogi ani chodzić. Jednak urzędnicy z Job Centre nie widzieli przeszkód w tym, aby odebrać mężczyźnie zasiłki w związku z tym, że nie stawił się na spotkania w urzędzie.

Job Centre odebrało zasiłki Brytyjczykowi, który nie przyszedł na wyznaczone mu spotkania. Nie wzięli jednak pod uwagę faktu, że mężczyzna nie może chodzić. Greg Termena uległ poważnemu wypadkowi na swoim motorze w maju, w wyniku którego spędził dwa dni w śpiączce w King's College Hospital w Londynie, przeszedł cztery operacje, po których nie jest w stanie zgiąć nogi i nie może chodzić.

Mężczyzna miał złamaną miednicę, prawą nogę i przemieszczone kolano. Nadal odzyskuje siły po poważnym wypadku. Job Centre pozostawiło go jednak bez środków do życia odbierając mu zasiłek, gdyż nie przybył on na umówione spotkanie.

„Czułem się naprawdę przygnębiony. Nie wiem, co mam robić. Martwię się o swoją nogę, której zupełnie nie mogę zginać. Moja fizykoterapia zacznie się za półtora tygodnia, jednak fizjoterapeuta czeka jeszcze na opinię ze szpitala. Nogę mam unieruchomioną w tej samej pozycji i zupełnie nie mogę chodzić. Nie mogę spać, tak się martwię” - powiedział Greg.

Obecnie Brytyjczyk korzysta z pomocy przy najprostszych codziennych czynnościach. Usłyszał także, że pełen powrót do zdrowia nie będzie na pewno możliwy przez następne 18 miesięcy.