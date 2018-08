Brytyjczyk przejedzie 30 tys. km tworząc na mapie napis "STOP BREXIT"

fot. Twitter/ConsultantRogue

28-latek z Wielkiej Brytanii, który jest przeciwnikiem Brexitu, postanowił w dość ciekawy sposób go powstrzymać. Wsiadł w samochód i przy pomocy GPS chce ułożyć na mapie napis "stop Brexit".

Wraz z brakiem postępu w negocjacjach między Wielką Brytanią, a Unią Europejską, coraz więcej Brytyjczyków zmienia swoje zdanie co do Brexitu. Jeden z mieszkańców Wysp postanowił w ciekawy sposób przedstawić swoje zdanie na ten temat. 28-letni Andy Pardy wsiadł w samochód i wybrał się w podróż po 32 państwach Europy. Za pomocą nadajnika GPS chce przejechać trasę układającą się w napis "STOP BREXIT".

Większość z państw, które odwiedzi Andy należy do Unii Europejskiej. W trakcie swojej podróży przemierzy ponad 30 tys. kilometrów i spędzi w samochodzie 330 godzin.

"To nasze ostatnie lato w Unii Europejskiej. Z tej okazji zdecydowałem skorzystać z koncepcji swobody poruszania się po UE i odbyć pożegnalne tournee" - powiedział Andy.

Andy rozpoczął swoją wycieczkę w połowie listopada zeszłego roku od litery "S", która znajduje się na terenie Anglii, Szkocji i Irlandii. Następnie wybrał się do Skandynawii, gdzie przejechał trasę liter "T" i "O". W tym momencie znajduje się na północy Finlandii, gdzie kreśli literę "P". Co ciekawe, Brytyjczyk odwiedzi też Polskę i to dwa razy, ponieważ litera "X" zahacza o Łódź, a kropka nad "I" przechodzi przez Lublin i Warszawę.

Pardy twierdzi, że koszt podróży wyniesie go około 6 tys. euro, ale do tego należy doliczyć zakup samochodu, który kosztował drugie tyle. Andy powiedział, że jego podróż cieszy się sporym zainteresowaniem i już otrzymał wiele zaproszeń od osób z całej Europy, które mieszkają na jego trasie. Pozostaje jednak pytanie, czy 12 tys. euro (około 10 tys. funtów) wystarczy, aby powstrzymać Brexit?