Brytyjczyk nawrócony na islam chciał zabić 100 osób w Londynie na Oxford Street

Fot: The Sky News

Sąd Old Bailey uznał 26-letniego Lewisa Ludlowa winnego planowaniu zamachu terrorystycznego. Po przejściu na islam 26-latek złożył przysięgę lojalności Państwu Islamskiemu i chciał zamordować 100 osób w Londynie.

Ciągnąca się od 2010 roku sprawa Lewisa Ludlowa, samozwańczego żołnierza Isis, zbliża się powoli do końca. Londyński sąd w Old Bailey uznał go w piątek winnym planowania zamachu terrorystycznego, a także zbierania funduszów i finansowania działalności terrorystycznej. Jak ustalono podczas śledztwa pochodzący z hrabstwa Kent mężczyzna planował zabić w ataku około 100 osób.

Z jego osobistych notatek wynika, że chciał wjechać wypożyczoną ciężarówką w przechodniów na londyńskiej Oxford Street, w pobliżu sklepu Disney`a w godzinach, gdy na pełnej ekskluzywnych sklepów ulicy będzie najwięcej ludzi. Ludlow rozważał również inne lokalizacje - muzeum figur woskowych Madame Tussaud oraz Katedrę Świętego Pawła.

"Ludlow jest poważnym niebezpieczeństwem dla społeczeństwa" - komentował na "The Independent" Deb Walsh, pełniący obowiązki głównodowodzącego w jednostce zwalczającej terroryzm w Crown Prosecution Service. Mieszkający w Rochester terrorysta po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę policji w 2010 roku. Wziął wówczas udział w demonstracji prowadzonej przez kaznodzieję nienawiści Anjema Choudary'ego.

Po tym, jak został aresztowany w kwietniu służby uznały go za niebezpiecznego, co było powodem tego, że policja inwigilowała go przez 24 godziny na dobę. I było to dobra decyzja - ostatecznie Ludlow tak bardzo się zradykalizował, że przeszedł na islam, złożył przysięgę na wierność Isis. Jako "Orzeł" deklarował nienawiść do niewiernych i chciał przeprowadzić zamach w Londynie.

Poczynił odpowiednie przygotowania, zrobił rekonesans, przygotował plan, zdążył wybrać wypożyczalnię ciężarówek oraz hotel, w którym planował nocować. Jego atak zaczął przybierać realne kształty, lecz na szczęście w odpowiedniej chwili do akcji wkroczyła policja.

Dodajmy również, że 26-latek miał założyć konto na Facebooku, które było przykrywką dla finansowania aktów terroryzmu w Azji Południowo-Wschodniej. Na kolejnej rozprawie poznamy wysokość wyroku Ludlowa, którego udało się zatrzymać na lotnisku Heathrow.