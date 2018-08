Brytyjczyk rzucił się na swoją żonę i próbował ją udusić parę miesięcy po tym, jak wygrała milion funtów na loterii

62-letni Matt Fairfull zaledwie parę miesięcy po tym, jak jego żona wygrała milion funtów na loterii, zaatakował małżonkę w trakcie obiadu. Mężczyzna rzucił się na nią i zaczął ją dusić.

13 maja żona Matta Fairfulla wygrała milion funtów na loterii, a niecałe dwa miesiące później podczas obiadu mężczyzna rzucił w nią widelcem i próbował udusić łapiąc ją za gardło.

62-latek, który pochodzi z Suffolk, został oskarżony o zaatakowanie swojej żony i otrzymał karę w wysokości 500 funtów oraz nakaz pokrycia kosztów sądowych. Para została zmuszona do zamieszkania osobno od czasu ataku. 62-latek miał zakaz zbliżania się do domu, w którym mieszka jego żona.

W sądzie okazało się jednak, że 64-letnia Marilyn pogodziła się ze swoim mężem i chce, aby do niej wrócił. Prokurator Lesla Small powiedziała w sądzie, że do ataku 62-latka na żonę doszło po tym, jak oboje w kłótni opuścili pub i wrócili do domu na obiad.

Tam właśnie mężczyzna wpadł w szał i zaczął dusić swoją żonę. „Jej mąż dostał szału. Rzucił w nią widelcem i złapał ją obiema rękami za gardło. Trwało to zaledwie sekundę, ale było bolesne i sprawiło, że miała ślady na szyi” - powiedział prokurator.

64-letnia Marilyn powiedziała policji dokładnie, co się wydarzyło, jednak nie chciała wnieść oficjalnego oskarżenia przeciwko mężowi. Oficerom powiedziała, że „był to wynik gwałtownej reakcji na to, co powiedziała mężowi”.

Prokurator dodała również, że wygrana na loterii „źle wpłynęła” na małżeństwo pary, jednak wszystkiego, czego Marilyn obecnie chce, to aby jej mąż wrócił do domu.

