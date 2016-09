Brytyjczycy swoim skandalicznym zachowaniem obrażają amerykańską świętość

Tak się bawi brytyjska młodzież. Tuż przed obchodami kolejnej rocznicy zamachów z 9 września na terenie nowojorskiego Ground Zero pijani mieszkańcy Londynu robili sobie zdjęcie z dmuchanymi sex-lalkami.



To skandaliczne zachowanie miało miejsce w ramach wieczoru kawalerskiego. Mieszkańcy Krakowa zdążyli się już przyzwyczaić do band pijanych Brytyjczyków, którzy świętując zbliżający się ślub jednego z nich najczęściej w okolicach Rynku lub na Kazimierzu za nic mają jakiekolwiek normy kultury i zachowują się jak nie przymierzając bydło. Jednak w Nowym Jorku i to w miejscu tak wielkiej tragedii takie zachowanie musiało być czymś nowym i tym bardziej wzbudziło powszechne oburzenie.

Dodajmy, że do tych gorszących scen doszło na zaledwie dwa dni przed kolejną, piętnastą już rocznicą terrorystycznego ataku na World Trade Center, w którym zginęły setki tysięcy ludzi, a pamięć o cierpieniu i żałoba po bliskich wciąż jest żywa wśród nowojorczyków.

Na imprezujących mieszkańców UK, którzy do USA przylecieli prawdopodobnie z Londnynu natychmiast zwróciła uwagę policja pełniąca służbę w okolicach pomnika Ground Zero. Natychmiast poproszono ich, aby opuścili to miejsce. Sprawna interwencja służb sprawiła, że nie doszło do jeszcze bardziej gorszących scen, ale amerykańska opinia publiczna jest oburzona. I trudno się jej dziwić.

61-letnia Rosanne Hughes mieszkająca w New Jersey piętnaście lat temu straciła męża w ataku na Nowy Jork. Była jednym ze świadków rzeczonego wydarzenia i uważa je za po prostu obrzydliwe. “Nie znajduje słów, aby opisać to, do czego dopuścili się ci ludzie” – komentowała. “Ta ziemia jest dla nas święta. Straciłam na niej męża i nie potrafię nawet wyrazić, ajk obrzydliwe było zachowanie tamtych ludzi.”